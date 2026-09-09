Dos cursos de Santa Lucía volvieron a poner a prueba sus conocimientos, su estrategia y sus nervios en UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que busca cumplir el sueño del viaje de egresados. En esta oportunidad, el Colegio Secundario Pablo Echagüe y la Escuela Secundaria General Antonio González Balcarce protagonizaron una competencia que tuvo fama, llanto, alegría y una definición que se hizo esperar hasta el último bloque.

El programa comenzó con un anuncio especial: la llegada oficial de la resolución de la Cámara de Diputados de San Juan que reconoce a UPD como programa de interés cultural, educativo y social en la provincia. La declaración había sido realizada el pasado 30 de abril y marcó el inicio de una jornada que, además de preguntas y juegos, tuvo mucho para contar.

Secundario Echague y Antonio Balcarce de Santa Lucía. FOTO HUARPE.

De la fama escolar a la estrategia

Por el equipo azul del Pablo Echagüe, 5to 1ra, participaron Julieta Fredes Díaz y Malena González. Las alumnas contaron que, después de su primer paso por UPD, se volvieron famosas en la escuela. Una consecuencia inesperada de salir en televisión: el reconocimiento escolar llegó antes que el viaje.

Del otro lado, el equipo naranja del Balcarce, también de 5to 1ra, estuvo integrado por Luciano Zamora y Leila Garú. Ambos aseguraron que les gustan los juegos nuevos y que, aunque sabían que la dificultad iba a aumentar, se sentían positivos. Una actitud que después tendría su correlato en el marcador.

El juego comenzó con las preguntas y la ruleta. El equipo azul arrancó con el pie izquierdo y no logró sumar en Lengua, Arte y Deporte. El naranja, en cambio, consiguió un punto en Geografía, aunque tampoco pudo sumar en Matemática y Ciencia. Así, el primer marcador quedó 0 a 1 a favor del Balcarce.

En el segundo bloque llegó el juego de Verdadero o Falso. El azul eligió Historia, pero no sumó puntos. El naranja también respondió sobre esa materia y consiguió uno. Después, en el desafío de unir conceptos, ambos equipos encontraron una oportunidad para recuperarse: el azul sumó dos puntos en Matemática y el naranja hizo lo propio en Arte. El tablero quedó 2 a 4.

El último bloque cambió todo

El tercer bloque comenzó con Tutti Frutti. Al equipo azul le tocó la letra C y consiguió 6 puntos, mientras que el naranja recibió la V y sumó 8. La diferencia seguía siendo corta, pero todavía quedaba la lluvia de preguntas, donde cada respuesta podía mover el tablero.

El azul sumó 11 puntos y el naranja 13, para cerrar el marcador en 19 a 27. Sin embargo, antes de llegar a ese resultado, hubo lugar para las cábalas y la emoción. El equipo azul apostó al “beso de la suerte”: un beso en la frente, como gesto de apoyo y llamado al conocimiento, que acompañó a las alumnas durante la competencia.

Finalmente, el curso que pasó de ronda fue el equipo naranja del Balcarce, que volverá a UPD en el grupo de la tercera ronda de ganadores. El equipo azul, por su parte, dejó una jornada de nervios, emoción y una experiencia que, por lo visto, ya los había convertido en celebridades escolares. Porque en UPD, a veces, la fama llega antes que el viaje.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.