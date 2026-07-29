Después de más de tres años del hecho que conmocionó a Rosario y tuvo repercusión en San Juan, comenzó el juicio oral contra Fabricio Cortez, el gendarme oriundo de Jáchal acusado de matar de un disparo a un hombre que intentaba robar cables del tendido eléctrico frente a su vivienda. El proceso buscará determinar si el efectivo actuó en legítima defensa o si incurrió en un homicidio.

El debate se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La Fiscalía, a cargo de Alejandro Ferlazzo, sostiene la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y solicitó una pena de 12 años de prisión para el gendarme.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Varela, pidió la absolución de Cortez al considerar que actuó para proteger su vida y evitar la comisión de un delito. De manera subsidiaria, planteó que, si el tribunal no acepta la legítima defensa, se contemple un eventual exceso en esa figura jurídica.

Durante su alegato de apertura, el defensor aseguró que el efectivo "hizo lo que correspondía" al intervenir cuando observó a dos personas intentando sustraer cables del tendido eléctrico. Además, remarcó que Cortez había llamado previamente al 911 para denunciar la situación y que, una vez ocurrido el disparo, solicitó asistencia médica para el hombre herido.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que el episodio ocurrió el 5 de abril de 2023, cuando Marcelo Alejandro Flores y otro hombre intentaban cortar cables en la zona de Medrano al 2300, en Rosario. Para los investigadores, la reacción del gendarme fue desproporcionada y excedió los límites de la legítima defensa, motivo por el cual impulsan la condena.

El juicio contará con la declaración de testigos, peritos y especialistas que reconstruirán lo sucedido aquella noche. El tribunal deberá resolver si Cortez actuó dentro de los límites que establece la ley para la legítima defensa o si existió un exceso que configure responsabilidad penal. La decisión será clave para un caso que abrió un fuerte debate sobre el uso de la fuerza por parte de efectivos de seguridad cuando intervienen ante un delito.