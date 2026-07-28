El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña retomó este martes su actividad en Corrientes luego del receso por la feria judicial, con una audiencia que podría ser clave para determinar responsabilidades dentro de la investigación por la desaparición del niño de 5 años.

El Tribunal Oral Federal volvió a sesionar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional para escuchar a cuatro nuevos testigos, entre ellos dos efectivos policiales que participaron durante las primeras horas de búsqueda tras la desaparición ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Los testimonios de Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre generan expectativa debido a que podrían aportar información sobre el accionar de la Policía desde el inicio del operativo y, especialmente, sobre el rol del excomisario Walter Maciel.

Maciel está acusado de haber desviado la investigación para favorecer a los responsables de la desaparición del menor. Por eso, las declaraciones de los efectivos podrían permitir reconstruir las primeras decisiones adoptadas por la fuerza, las órdenes impartidas y el funcionamiento del operativo durante las horas consideradas determinantes.

Además de los policías, también declararán Víctor Hugo Fernández y Virginio Leonardo Medina, dos testigos que ya habían brindado su testimonio durante la etapa de instrucción.

Fernández es un panadero de la localidad de 9 de Julio y padre de algunos de los niños que estuvieron en el naranjal donde fue visto Loan por última vez antes de desaparecer.

19 testigos ya declararon en el debate

Hasta el momento, 19 testigos declararon durante las primeras nueve audiencias del juicio. Entre ellos estuvieron los padres de Loan, María Noguera y José Peña, además de seis hermanos del niño, su abuela, dos tíos y dos primas, quienes reconstruyeron la jornada en la que ocurrió la desaparición.

En tanto, ninguno de los 17 imputados aceptó declarar hasta ahora y todos mantienen silencio frente a las acusaciones. Diez de ellos enfrentan cargos vinculados a la investigación impulsada por la Fundación Lucio Dupuy.

El debate oral había comenzado el pasado 16 de junio, aunque luego tuvo que reiniciarse debido a que uno de los acusados, Federico Rossi Colombo, no se presentó a la primera audiencia.

Tras la designación de Juliana Machado como nueva defensora oficial de Rossi Colombo, el Tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco decidió comenzar nuevamente el proceso para garantizar el derecho de defensa y evitar posibles nulidades.

Con la reanudación de las audiencias, el juicio entra en una etapa considerada clave por la incorporación de nuevos testimonios que podrían aportar elementos para establecer qué ocurrió con Loan y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los acusados.

Además de continuar con la ronda de declaraciones, el Tribunal Oral Federal deberá definir si las próximas jornadas seguirán realizándose en el Escuadrón 48 de Gendarmería o si el proceso será trasladado a otra sede.