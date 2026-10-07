María Victoria Caillava declaró este miércoles por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que desapareció el 13 de junio de 2024.

La exfuncionaria municipal es una de las siete acusadas en el expediente principal y se convirtió en la cuarta imputada en prestar declaración durante el debate, después de Laudelina Peña, Antonio Benítez y el excomisario Walter Maciel.

Durante su exposición, Caillava rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que nunca le habría hecho daño al niño.

“Me duele que me acusen del secuestro de un niño. Es algo horrible lo que nos está pasando. Jamás en mi vida haría daño a un nene”, sostuvo.

También afirmó que durante años ayudó a familias de 9 de Julio y que trasladaba gratuitamente a madres con sus hijos para que pudieran recibir atención médica.

Su versión sobre el día que desapareció Loan

Caillava reconstruyó ante los jueces lo ocurrido durante el almuerzo en la casa de Catalina Peña, abuela de Loan, donde el niño fue visto por última vez.

Según su relato, llegó junto a su esposo, Carlos Guido Pérez, alrededor de las 12.10 o 12.15. Allí aseguró haber visto a Loan junto a su padre, José Peña.

Después del almuerzo, afirmó que permaneció conversando con otros integrantes del grupo y que vio a Antonio Benítez dirigirse hacia el fondo del terreno acompañado por varios chicos. Dijo que no supo que habían llegado hasta el naranjal ubicado a unos 600 metros de la vivienda.

Cerca de las 14.15, según declaró, Pérez le propuso regresar a su casa para ver un partido de River. Caillava sostuvo que antes de retirarse estuvo juntando mandarinas y que luego partió junto a su esposo.

“Fuimos directo a nuestra casa”

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con el recorrido que realizó la pareja después de abandonar el lugar del almuerzo.

Caillava negó que hayan levantado a Loan o que se hayan desviado del camino.

“Nunca paramos, señor juez. Nunca”, afirmó.

En ese sentido, pidió que se analice la información de su teléfono celular para reconstruir sus movimientos y demostrar que el vehículo llegó directamente hasta su domicilio. “Pido que rastreen mi celular para que vean que no paramos en ningún lugar, no nos desviamos”, sostuvo.

Una vez en su casa, relató que recibió un llamado de Catalina, quien le informó que Loan no aparecía. Según contó, la abuela incluso le preguntó si el niño podía haberse escondido en la camioneta.

Caillava aseguró que junto con Pérez revisaron la Ford Ranger, tanto el interior como la caja del vehículo, y que no encontraron al menor.

La camioneta, uno de los puntos centrales

La Ford Ranger utilizada por Caillava y Pérez ocupa un lugar relevante dentro de la investigación. La acusación sostiene como hipótesis que Loan habría sido trasladado en ese vehículo después de su sustracción.

Durante el juicio también se incorporaron peritajes sobre la camioneta y testimonios vinculados con los movimientos de la pareja durante las horas posteriores a la desaparición. Uno de los análisis detectó una muestra de ADN masculino en el guardabarro delantero, aunque no pudo determinarse que perteneciera a Loan.

La declaración de Caillava permitió ahora escuchar directamente su versión sobre esos hechos. Sus afirmaciones deberán ser confrontadas durante el juicio con los testimonios, peritajes y demás elementos incorporados al expediente.