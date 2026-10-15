El abogado Fernando Burlando solicitó este miércoles 14 de octubre una pena de 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, el representante de Dalma y Gianinna Maradona sostuvo que el exfutbolista fue víctima de un abandono médico que terminó provocando su fallecimiento.

La exposición del letrado se extendió durante cinco horas y marcó el cierre de los alegatos de la parte acusadora. Burlando responsabilizó a los profesionales que estaban a cargo de la salud del Diez y los acusó de haber actuado con indiferencia frente al deterioro de su estado físico.

"Es una de las vergüenzas ajenas más inimaginables. Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba", expresó el abogado ante los jueces. Además, sostuvo que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de Maradona y agravaron su situación hasta el desenlace fatal.

Las penas que pidió Burlando para el equipo médico de Maradona

Además de los 15 años solicitados para Luque y los 10 para Cosachov, el abogado reclamó 12 años de prisión para Nancy Forlini, coordinadora de la atención domiciliaria de Swiss Medical. A los tres los acusó de homicidio simple con dolo eventual y pidió su inhabilitación profesional en caso de que sean condenados.

Por otra parte, solicitó cinco años de cárcel para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años y seis meses tanto para el enfermero Ricardo Almirón como para el coordinador de Enfermería, Mariano Perroni. En estos últimos casos, la acusación fue por homicidio culposo.

Durante su intervención, Burlando insistió en que Maradona fue abandonado por quienes debían garantizar su atención médica y aseguró que el desenlace podría haberse evitado con una asistencia adecuada.

Un médico quedó fuera de las acusaciones

Uno de los momentos destacados de la audiencia fue el retiro de los cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna. Burlando solicitó su absolución por falta de pruebas, en coincidencia con los demás acusadores, por lo que quedó como el único imputado para quien no se sostuvo una acusación.

La jornada también estuvo marcada por diferencias entre los representantes legales de los hijos de Maradona. El abogado Pablo Jurado había solicitado penas menores y coincidió con la representación de Jana Maradona en pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz por el beneficio de la duda.

La postura generó malestar entre Dalma y Gianinna, quienes estuvieron presentes en la audiencia junto a su madre, Claudia Villafañe.

El juicio continuará la próxima semana con los alegatos de las defensas, previstos para el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre. Una vez finalizadas esas exposiciones, los jueces deberán deliberar y resolver las responsabilidades penales por la muerte del ídolo argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.