Juli Poggio entró a MasterChef Celebrity con una icónica frase de la China Suárez

El Wandagate sumó un capítulo inesperado en la pantalla de Telefe durante la nueva entrega de MasterChef Celebrity. La conductora Wanda Nara le dio la bienvenida al estudio a la ex Gran Hermano Juli Poggio con una frase cercana: "Juli Poggio, otra amiga nuestra". Sin embargo, el momento de mayor impacto ocurrió apenas la bailarina ingresó al set y se dirigió hacia su estación de cocina.

Al caminar por el piso, la influencer utilizó el recuerdo del famoso vivo de Instagram que la China Suárez realizó tiempo antes del conflicto mediático con Mauro Icardi. "Hola Wanda, me muerouu", expresó Poggio marcando la misma entonación exagerada de la actriz. La ocurrencia desató risas inmediatas en la grabación y reactivó la memoria de los presentes.

Aquel diálogo original de las redes había sucedido previo a octubre de 2021, momento en que la empresaria destapó el asunto con el mensaje "Otra familia más que te cargaste por zorra". En esa vieja transmisión, la China Suárez elogiaba los videos de la hija mayor de la pareja expresando "Me estoy viendo los tutoriales de Franchu, que es lo más lindo que hay". La reaparición de esa línea en la voz de Poggio transformó un antiguo elogio digital en una escena humorística dentro del certamen gastronómico.