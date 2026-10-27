Juli Poggio reveló que un famoso le manda fotos hot y lo mandó al frente

En una nueva entrega del certamen culinario, Julieta Poggio y sus compañeros de MasterChef Celebrity, entre ellos Luck Ra y Diego Ramos, protagonizaron un desopilante momento en Telefe. La influencer decidió romper el silencio y mandar al frente a los participantes del programa por el contenido que comparten a diario en el grupo de mensajería instantánea.

La modelo no dudó en expresar su incomodidad en medio de las cocinas y apuntó directamente contra la costumbre de subir imágenes entrenando. "Me da un poco un poquito de cringe", lanzó Juli desde su estación, antes de plantear la pregunta que desató el tema. "Hay que admitirlo. ¿Por qué mandan fotos del gimnasio?", expuso a sus compañeros Poggio.

Lejos de guardarse su pensamiento, la joven compartió con todos su visión sobre la verdadera intención de esas imágenes fitness. "Es raro, para mí quieren chamuyar algunos", siguió sin filtro. Sus palabras provocaron la reacción inmediata del cantante cordobés, quien decidió defenderse públicamente entre risas para desmarcarse del resto del grupo de famosos.

"¡Yo no mando fotos en el gimnasio! Yo no lo mando al grupo, yo lo subo a Instagram directo, a ver si alguien me da pelota", se excusó el cantante con una sinceridad que le sumó todavía más humor a la escena. La confesión del artista generó risas en el estudio y confirmó las sospechas sobre el uso de las redes.

Para cerrar su descargo, la exparticipante del reality aclaró que solo hace una salvedad con un actor del elenco, pero liquidó al resto de los integrantes. "O sea, hasta Diego Ramos lo banco. Pero el resto... No tengo ganas de abrir el grupo y verlos a todos entrenando. Qué les pasa", sentenció sin vueltas en el ciclo televisivo.