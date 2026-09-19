Juli Poggio sufrió un grave accidente durante las grabaciones de MasterChef

A pocos días del inicio de las grabaciones de MasterChef en la pantalla de Telefe, Juli Poggio se convirtió en la primera participante accidentada dentro de la competencia culinaria. La exfórmula del reality Gran Hermano sufrió una lesión en la mano mientras elaboraba una receta y dio detalles del episodio durante un intercambio con Marixa Balli.

Al referirse al incidente durante la charla con la panelista, Poggio explicó la causa de la herida y detalló el impacto que le provocó la lesión. "Me quemé un poquito. Yo sabía que me iba a pasar igual. Yo sabía que el día que tocara la cocina. ¿Querés que te muestre la ampolla?", comentó al inicio de la conversación. Luego, al exhibir la zona afectada, agregó: "Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla. Sí, fue con aceite caliente para freír. De todo se aprende. Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina".

Ante la reacción de Balli, quien definió a la joven como la primera lesionada del certamen y le recordó la recomendación de cocineros profesionales sobre preferir los cortes con cuchillo antes que las quemaduras, Poggio coincidió y manifestó su temor ante los próximos desafíos culinarios. "Y sí, obvio, prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más. Me dio mucha impresión. Esto me complica para cocinar también", señaló.

Pese al contratiempo, la modelo expresó entusiasmo por sus primeras jornadas en el programa. "Igual estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente... Como que es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido, se te pasa volando. Pasa muy rápido, pero nada, estoy feliz. El grupo es muy lindo, la verdad", afirmó.

Al abordar su vínculo con la cocina y el objetivo de profundizar en la materia, la exparticipante mencionó la postura de su pareja sobre sus habilidades culinarias. "Ojalá que sí, ojalá que sí. Mirá, mi novio me dice que es lo, lo último que me falta, cocinar bien", comentó. A su vez, relató la preparación de una receta en su hogar: "Sí, le estuve haciendo de todo a mi novio. El otro día vimos la peli de, de Ratatouille. De la ratita, ¿vieron? Y cocinamos ratatouille. Y salió riquísimo. Así que le encantó".

Respecto al aprendizaje durante las prácticas de la competencia, Poggio destacó el descubrimiento de elaboraciones básicas. "No, ¿sabés lo que me doy cuenta? Que hay cosas que son, eh, como muy fáciles, que uno ve como muy difícil, por ejemplo, la mayonesa. Uno comprando años y años mayonesa en el súper y lo hace en dos segundos con aceite y huevo, por ejemplo. Hay cosas que digo: ‘Wow, ¿era tan simple como esto?’. O sea, me sorprendió para bien algunas cosas", indicó. Asimismo, ante la observación sobre el cambio de percepción de los alimentos, sostuvo: "También, obvio. Estoy yendo también mucho a lugares, a probar cosas nuevas. Picante no me, no me gustaba mucho y ahora pruebo más".

El regreso del certamen fue anunciado por la señal emisora mediante un sketch promocional denominado MasterChef: El despegue, emitido previo a la final de Gran Hermano: Generación Dorada. La producción ambientada en la cabina de un avión confirmó que la nueva temporada de MasterChef Celebrity se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22.15. El anuncio contó con la participación de Wanda Nara en el rol de azafata, junto a los jurados en condición de pasajeros y la presentación de los 24 participantes que integrarán la lista del programa.