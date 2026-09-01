La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una fuerte conmoción entre los hinchas, pero también abrió un inesperado debate en los medios. En medio de los homenajes y las muestras de afecto hacia el capitán argentino, la periodista Julia Mengolini cuestionó el impacto emocional que produjo la noticia y sus declaraciones rápidamente se volvieron virales.

El episodio ocurrió durante la emisión de Segurola y Habana, programa de Futurock, mientras los integrantes de la mesa analizaban la carta manuscrita con la que Messi confirmó el cierre de su etapa con la Selección. En ese contexto, Mengolini interrumpió a su compañero Santi Lucía y planteó una pregunta que generó sorpresa.

“¿Por qué tanto dolor?”, expresó la periodista durante el programa. Ante la repregunta de si se refería a la reacción del público o a los sentimientos del propio futbolista, Mengolini aclaró que hablaba de Messi.

“Porque era predecible, estaba en edad, lo entregó todo, todos sentíamos que había sido el último Mundial”, sostuvo la conductora al explicar su postura. De esta manera, puso el foco en que el retiro del astro argentino era una situación esperable después de una extensa carrera y de su participación en el Mundial.

La mirada de Mengolini contrastó con el clima de emoción que atravesó al país después de conocerse la despedida. La carta escrita por Messi generó una enorme repercusión en redes sociales y medios de comunicación, donde se multiplicaron los homenajes, los mensajes de agradecimiento y las muestras de cariño hacia el capitán argentino.

Durante el intercambio, Santi Lucía planteó una mirada diferente y buscó explicar por qué la despedida podía resultar dolorosa aun cuando se tratara de un desenlace esperado. El columnista señaló que la angustia no necesariamente está relacionada con la sorpresa de la decisión, sino con el cambio que implica para una persona dejar atrás una vida entera vinculada a la competencia de alto nivel.

La discusión quedó marcada, entonces, por dos formas diferentes de interpretar el retiro de Messi. Mientras Mengolini puso el énfasis en que el final de su ciclo era previsible y que el jugador había dado todo durante su carrera, Lucía destacó la dimensión humana de abandonar una actividad que ocupó gran parte de su vida.

Las declaraciones no tardaron en trasladarse a las redes sociales. El fragmento de la conversación fue viralizado y recibió numerosos comentarios, varios de ellos críticos con la postura de la periodista.

Entre las reacciones que circularon se pudieron leer cuestionamientos hacia Mengolini por su interpretación del momento y críticas por considerar que no había dimensionado el significado que tiene Messi para los argentinos. También hubo usuarios que cuestionaron la relevancia que se le dio a sus declaraciones.