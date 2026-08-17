Julián Álvarez al Barcelona, la reunión clave que podría destrabar el pase

El Barcelona atraviesa una semana determinante para definir la incorporación de Julián Álvarez a sus filas. El club catalán aguarda que el delantero del Atlético de Madrid logre destrabar su situación contractual en los próximos días para concretar el fichaje antes del cierre del mercado y del inicio de La Liga.

La operación está sujeta a un encuentro pendiente entre el futbolista y Miguel Ángel Gil Marín, una reunión que sufrió varios retrasos. El atacante argentino pretende que la dirigencia cumpla con la promesa de venta que le habrían manifestado previamente.

En la previa de esta negociación, Julián Álvarez reconoció ante sus compañeros del plantel rojiblanco que no actuó de la forma más adecuada para gestionar su partida. Según trascendió desde el vestuario, el jugador admitió que "se ha equivocado particularmente en las formas y en la manera de expresarse" respecto a su deseo de abandonar la institución.

Esta autocrítica surge tras sus declaraciones públicas luego de un triunfo de la selección argentina frente a Austria, cuando afirmó que "lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

Mientras se resuelve la situación de la Araña, el Barcelona ya realizó movimientos importantes en su plantilla con las llegadas de Rodri y Joao Cancelo. Asimismo, la institución obtuvo 50 millones de euros por la transferencia de Ferran Torres al PSG. Estas modificaciones, sumadas a la partida de Robert Lewandowski al Chicago Fire de la MLS, dejaron una vacante en el puesto de centrodelantero que el equipo de Hansi Flick necesita cubrir con urgencia.

Si las gestiones por el argentino no prosperan, la dirección deportiva encabezada por Deco ya analiza otras opciones. El nombre de Viktor Gyökeres, actual jugador del Arsenal, aparece como la principal alternativa. El sueco viene de marcar 21 goles en la temporada pasada, aunque su rendimiento generó algunos interrogantes en Inglaterra tras haber costado 70 millones de euros. Otros futbolistas como Lautaro Martínez, Mikel Oyarzabal y Luis Suárez también fueron mencionados en la órbita del conjunto azulgrana.

El tiempo apremia para el Barcelona, que debutará el próximo domingo frente al Elche. Por su parte, el Atlético de Madrid tiene programados dos encuentros como local ante Málaga y Villarreal. La reacción de la hinchada colchonera ante la posible salida de una de sus figuras es un elemento que los dirigentes tienen en cuenta para fijar los plazos finales de esta historia que mantiene en vilo al fútbol español.