El futuro de Julián Álvarez sumó una nueva posibilidad y esta vez el Arsenal aparece nuevamente en escena. El delantero argentino analiza una propuesta del conjunto inglés que tendría una condición particular: incluir una cláusula que le permita abandonar el club en el futuro si aparece la posibilidad de jugar en el Barcelona, su principal objetivo.

La alternativa surgió en medio del conflicto que mantiene el futbolista con el Atlético de Madrid y de la firme postura de la dirigencia española de no negociar su salida con el conjunto catalán. Según informó TN, la representación de Álvarez habría planteado esta fórmula como una manera de destrabar su salida de Madrid sin resignar el objetivo de llegar eventualmente al Barça.

El Arsenal ya había mostrado interés concreto por el delantero y es actualmente una de las alternativas más fuertes que aparecen en el mercado. Sin embargo, el principal obstáculo era la voluntad del propio futbolista, que durante las últimas semanas dejó en claro que su prioridad era jugar en Barcelona.

La propuesta que ahora analiza su entorno podría modificar ese escenario. La posibilidad de incorporar una cláusula de salida en el contrato con el Arsenal le permitiría a Álvarez aceptar el desafío de regresar a la Premier League, pero mantener abierta la puerta hacia el club catalán para una futura transferencia.

El conflicto con el Atlético de Madrid

La situación de Álvarez se complicó durante los últimos meses después de que el delantero manifestara públicamente su intención de cambiar de club. El argentino había expresado que consideraba que una transferencia era lo mejor para todas las partes y, posteriormente, su entorno confirmó que su deseo era jugar en Barcelona.

El Atlético, sin embargo, mantuvo una postura completamente diferente. La dirigencia rojiblanca rechazó cualquier posibilidad de negociar al delantero con el Barcelona y llegó a cuestionar públicamente las gestiones del club catalán.

La entidad madrileña incluso había establecido una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que hacía prácticamente imposible una operación directa con Barcelona. Además, el Atlético dejó en claro que tampoco estaba dispuesto a aceptar ofertas de 150 o 200 millones de euros si el destino final era el conjunto catalán.

En los últimos días, el conflicto volvió a escalar. El Atlético rechazó formalmente cualquier posibilidad de vender al argentino al Barcelona y sostuvo que la institución catalana había actuado de manera impropia durante las negociaciones.

Arsenal, una salida posible

En este contexto, el Arsenal aparece como una de las pocas alternativas concretas para que Álvarez pueda dejar Madrid antes del cierre del mercado.

El club inglés ya había avanzado anteriormente por el delantero y llegó a existir una propuesta aceptada por el Atlético, aunque el argentino rechazó esa posibilidad porque su prioridad era Barcelona.

Ahora, la posibilidad de incorporar una cláusula que contemple una futura salida podría cambiar las condiciones de la negociación.

La idea sería que Álvarez pueda llegar al Arsenal y contar con una herramienta contractual que le permita volver a decidir sobre su futuro si el Barcelona presenta una propuesta en los próximos mercados. De esta manera, el delantero no tendría que renunciar definitivamente a su sueño de vestir la camiseta azulgrana.

La alternativa adquiere relevancia porque el mercado de pases europeo entra en sus últimos días y las opciones para encontrar una solución al conflicto son cada vez más limitadas.

Barcelona sigue en el horizonte

El Barcelona continúa siendo el destino que más interesa al delantero argentino, aunque actualmente las condiciones para concretar la operación son muy complejas. El club catalán manifestó públicamente su interés, pero se encontró con la negativa del Atlético.

De hecho, mientras las negociaciones por Álvarez se complicaban, Barcelona avanzó con otras alternativas para reforzar su ataque. El club terminó encaminando la incorporación de Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, aunque mantiene el interés por el delantero argentino para este mercado o para futuras ventanas.

Por eso, la fórmula que analiza el entorno de Álvarez podría convertirse en una salida intermedia: dejar el Atlético, incorporarse al Arsenal y mantener abierta la posibilidad de llegar al Barcelona más adelante.