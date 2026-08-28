Julián Álvarez confirmó que tiene depresión por culpa del Atlético Madrid

Según revelaron en el medio Cope, Julián Álvarez entregó un informe médico al Atlético de Madrid en el que reporta sufrir una depresión severa. Esta situación ha generado un estado de tensión máxima entre el delantero de la Selección Argentina y el club madrileño.

El atacante sumó su tercer día consecutivo sin entrenar junto al resto del plantel en el Cerro del Espino. Al respecto, desde el club rojiblanco informan que persiste la indisposición de salud que le ha impedido ejercitarse a las órdenes de Diego Simeone durante el transcurso de esta semana.

Esta prolongada ausencia del jugador añade un nuevo capítulo a su incierto futuro en el cierre del mercado de pases, mientras el FC Barcelona mantiene su interés firme por conseguir su traspaso.