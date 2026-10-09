Julián Álvarez tomó una importante decisión sobre su futuro profesional y puso fin a su relación con Fernando Hidalgo, su histórico representante, luego de las tensiones que generó su frustrado traspaso al Barcelona durante el último mercado de pases. El delantero de la Selección Argentina y actual futbolista del Atlético de Madrid decidió cambiar de agente tras quedar disconforme con las negociaciones que no lograron concretar su salida del conjunto español.

Según informaron este jueves 8 de octubre, la Araña resolvió desvincularse de quien manejó su carrera durante casi una década y comenzó la búsqueda de un nuevo representante. La decisión llega después de varios meses de incertidumbre sobre su continuidad en el Atlético de Madrid, donde mantiene contrato hasta 2030.

El conflicto comenzó a tomar fuerza durante el Mundial 2026, cuando el delantero cordobés manifestó públicamente su intención de cambiar de club. Después de la victoria de Argentina frente a Austria, Álvarez sorprendió con una declaración que generó malestar entre los dirigentes del conjunto madrileño. "Lo mejor para todos es una transferencia", expresó en aquella oportunidad.

Sus palabras alimentaron las versiones sobre una posible llegada al Barcelona, institución que había mostrado un fuerte interés en incorporarlo. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a la postura del Atlético de Madrid, que se negó a desprenderse de una de sus principales figuras.

La millonaria cláusula que impidió su llegada al Barcelona

La dirigencia del Atlético de Madrid mantuvo una posición firme durante las negociaciones y se remitió a la cláusula de rescisión del delantero, establecida en 500 millones de euros. El club español no estuvo dispuesto a negociar su salida por una cifra inferior, lo que terminó frustrando el interés del Barcelona.

La situación también provocó tensiones entre el entorno del futbolista y las autoridades del Colchonero. En agosto, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, cuestionó públicamente a las personas que asesoraban al argentino.

"Ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo", expresó el dirigente durante una entrevista con Movistar, en referencia a las decisiones tomadas alrededor del futuro del delantero.

Las declaraciones reflejaron el malestar de la institución con el manejo de las negociaciones, mientras Álvarez continuaba siendo jugador del club pese a haber manifestado su intención de emigrar.

Quién podría ser el nuevo representante de Julián Álvarez

Tras finalizar su vínculo con Hidalgo, el delantero comenzó a evaluar alternativas para la representación de su carrera. Su padre, Gustavo Álvarez, participa en las gestiones para encontrar una nueva agencia.

Entre las opciones aparece The Elegant Game, vinculada al exfutbolista argentino Javier Pastore, quien también trabaja con jugadores de la Selección Argentina, entre ellos Enzo Fernández.

Por el momento, no se confirmó oficialmente quién asumirá la representación del atacante ni si este cambio estará acompañado de un nuevo intento de transferencia.

Mientras tanto, Álvarez continúa en el Atlético de Madrid, donde buscará dejar atrás las controversias del último mercado de pases, recuperar su mejor rendimiento y mejorar su relación con los hinchas, que se había deteriorado tras sus declaraciones sobre una posible salida.

La ruptura con su histórico agente marca el comienzo de una nueva etapa profesional para la Araña, aunque su futuro deportivo sigue ligado al conjunto madrileño.