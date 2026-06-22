Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras referirse a su futuro en el Atlético de Madrid en plena actividad del Mundial 2026. El delantero de la Selección Argentina dejó en claro que su intención es ser transferido en el próximo mercado de pases.

Luego de su actuación en la victoria de la Selección Argentina por 2-0 ante Austria, en la que convirtió dos goles, el atacante cordobés fue consultado sobre el interés de distintos clubes europeos y su continuidad en el conjunto español.

En diálogo con ESPN, Álvarez señaló que ya mantuvo conversaciones con la dirigencia del Atlético y fue directo respecto a su situación contractual. “La verdad, no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con los que tenía que hablar”, expresó.

En ese contexto, el delantero de 26 años afirmó su postura de cara al futuro inmediato: “Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de una salida del club madrileño.

El escenario se da en medio del fuerte interés de los dos gigantes del fútbol español. Real Madrid habría presentado una oferta cercana a los 150 millones de euros, mientras que Barcelona también habría intentado acercarse con una propuesta inferior, según trascendió en medios europeos. Ambas fueron rechazadas por el Atlético de Madrid, que se mantiene firme en la cláusula de rescisión, fijada en más de 500 millones de euros.

El presidente del club, Enrique Cerezo, fue tajante al respecto al señalar que “Julián no está en venta”, ratificando la postura institucional de no negociar su salida.

De esta manera, el futuro de Julián Álvarez abre un nuevo capítulo en el mercado europeo, con el Atlético de Madrid aferrado a su cláusula y los principales clubes del continente atentos a una posible negociación, mientras el delantero ya dejó planteada su intención de ser transferido.