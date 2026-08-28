El futuro de Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol español. El delantero argentino quiere dejar el Atlético de Madrid para jugar en Barcelona, pero la dirigencia del Colchonero cerró públicamente la puerta a cualquier negociación con el club catalán.

El Consejo de Administración del Atlético ratificó que no negociará el pase de Álvarez con Barcelona y cuestionó el accionar de la institución catalana durante las conversaciones previas.

Sin embargo, en medio de este enfrentamiento apareció una grieta legal que podría permitir que la operación avance, incluso si el Atlético mantiene su negativa.

El conflicto entre Julián y el Atlético

La situación llegó a un punto de máxima tensión. Álvarez mantiene su postura de que quiere jugar en Barcelona, mientras que el Atlético está dispuesto a escuchar propuestas de otros clubes, pero no del equipo dirigido por el conjunto catalán.

El club madrileño incluso señaló que su intención es que el delantero continúe en el plantel y aseguró que, si finalmente considera incompatible su permanencia en Madrid, se analizaría una alternativa, aunque no sería el Barcelona.

La situación se agravó esta semana, cuando Álvarez se ausentó durante tres días consecutivos de los entrenamientos. El Atlético explicó que las faltas se deben a una “indisposición”, mientras que el episodio profundizó las especulaciones sobre su futuro.

La alternativa que podría destrabar la salida

El punto central de la nueva discusión está relacionado con las condiciones contractuales y las herramientas que existen para que un futbolista pueda salir de un club pese a la negativa de su institución.

La posibilidad analizada aparece como una vía para que el delantero pueda ejecutar una salida sin que el Atlético tenga que aceptar formalmente una negociación directa con Barcelona.

De concretarse, el escenario cambiaría por completo: el Colchonero podría mantener su postura de no vender directamente a Barcelona, pero Álvarez tendría una herramienta para intentar concretar su llegada al conjunto catalán.

Barcelona mantiene el interés

El Barcelona continúa interesado en contratar al delantero argentino y su presidente, Joan Laporta, manifestó públicamente que el club mantiene vigente su intención de incorporarlo.

El problema es que el Atlético considera que Barcelona no cumplió con las condiciones que exige para negociar y, por ese motivo, su Consejo de Administración decidió que no habrá conversaciones entre ambas instituciones por el pase del futbolista.

Así, el conflicto quedó planteado entre tres posiciones muy claras: Julián quiere ir al Barcelona, Barcelona quiere contratarlo y el Atlético se niega a venderlo al club catalán.

Una definición contrarreloj

La situación se desarrolla además con el cierre del mercado de pases cada vez más cerca. El Atlético ya dejó trascender que la única alternativa que contempla para una eventual transferencia sería una propuesta de otro club, con el Arsenal como uno de los interesados y una operación que rondaría los 150 millones de euros.

Mientras tanto, Julián permanece en Madrid, pero su continuidad deportiva se encuentra en duda. Diego Simeone evitó profundizar sobre el conflicto y se limitó a respaldar la postura institucional del club. (Todo Noticias)

La eventual utilización de esta vía legal podría convertirse ahora en la última carta para destrabar una novela que mantiene en vilo al mercado europeo.