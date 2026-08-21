Julián Álvarez rechazó una oferta del Arsenal de Inglaterra y continúa esperando una propuesta del Barcelona para dejar el Atlético de Madrid. El delantero argentino tiene como prioridad llegar al conjunto catalán y no quiere avanzar con otras alternativas.

El interés del Arsenal se había instalado como una de las opciones más concretas para el futuro del atacante. Sin embargo, la propuesta no convenció a Álvarez, que decidió descartarla y mantener su postura de esperar al Barcelona.

El futbolista ya había manifestado durante el Mundial su deseo de cambiar de club y cumplir su objetivo de jugar en Barcelona. Después de reincorporarse al Atlético, incluso pidió disculpas a sus compañeros por las formas en las que expresó públicamente su intención de marcharse, aunque aseguró que su compromiso profesional con el equipo continúa.

El Barcelona, mientras tanto, sigue interesado en contratarlo. El club catalán ya presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros, pero el Atlético mantiene su negativa a negociar la salida del delantero. La entidad madrileña considera a Álvarez una pieza fundamental y remite a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

La situación también generó tensión con los hinchas del Atlético. Parte de la afición manifestó su malestar por el deseo del argentino de abandonar el club, mientras el entrenador Diego Simeone intenta manejar el conflicto dentro del plantel.

Por ahora, Julián continúa en Madrid a la espera de una definición. El Barcelona tiene hasta los próximos días para intentar destrabar la operación, mientras el Atlético sostiene su postura y el delantero ya descartó una de las principales alternativas que tenía en la Premier League.