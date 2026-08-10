Julián Álvarez recibió la peor noticia y está preocupado por su futuro

El panorama futbolístico de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid atraviesa momentos de incertidumbre tras la finalización del Mundial. Aunque el atacante de la Selección Argentina manifestó su intención de emigrar al Barcelona para cumplir un “sueño”, la cúpula directiva del equipo madrileño mantiene una postura firme de no negociar su ficha. En este escenario, el entrenador Diego Simeone respaldó la decisión institucional durante la previa de un encuentro amistoso en Seúl.

Simeone analizó la actualidad del delantero y afirmó que “Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien”. Estas palabras hacen referencia a las definiciones de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, quien aseguró que no tienen intenciones de desprenderse del jugador pese a los sondeos externos.

La dirigencia fue tajante respecto a las propuestas económicas recibidas por el futbolista cordobés. Gil Marín sostuvo que “Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”. Asimismo, el directivo remarcó la importancia del atacante en el esquema del equipo al expresar que “No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”.

El vínculo legal entre el deportista y la institución española se extiende hasta el 30 de junio de 2030, respaldado por una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros. Ante la tensión generada por el interés del Barcelona, el Atlético de Madrid presentó una denuncia ante la Federación Española el 30 de junio por supuestos contactos irregulares, lo que derivó en un procedimiento disciplinario extraordinario contra el club catalán.

Por su parte, el cuerpo técnico busca contener al jugador en medio del malestar manifestado por un sector de la afición y el propio fastidio del delantero al no poder salir. El técnico argentino señaló que “Estamos muy contentos de tener un futbolista como Julián y, seguramente, desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón”.

Finalmente, el entrenador comparó la situación con experiencias previas de otros referentes de la plantilla. Al respecto, el profesional recordó que “Tuvimos un pasaje en estos últimos años con Antoine Griezmann, que se tuvo que ir, tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene. No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado todos estos últimos años”.