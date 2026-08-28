La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid atraviesa horas decisivas. A pocos días del cierre del mercado de pases, el club español tomó una postura firme ante las reiteradas ausencias del delantero argentino en los entrenamientos y le habría planteado dos alternativas para resolver el conflicto.

La primera posibilidad es que el futbolista acepte una transferencia al Arsenal de Inglaterra, uno de los clubes que aparece como alternativa concreta para sacarlo del Atlético. La segunda es que Julián se disculpe públicamente a través de los canales oficiales del club y continúe su carrera bajo las órdenes de Diego Simeone.

El conflicto con Barcelona

El principal foco de tensión se originó por el interés del Barcelona en contratar al delantero argentino. El club catalán manifestó públicamente su intención de incorporarlo, pero el Atlético de Madrid rechazó de manera contundente cualquier negociación.

El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró que el club no venderá a Julián al Barcelona y cuestionó el comportamiento de la institución catalana durante las negociaciones. La dirigencia rojiblanca considera que el manejo de la situación generó un conflicto innecesario y afectó al futbolista.

De esta manera, Barcelona dejó de aparecer como una opción viable en el corto plazo. El Atlético ya había establecido condiciones para una eventual salida y sostiene que esas condiciones no fueron cumplidas.

Arsenal, la alternativa que queda en pie

Con el Barcelona prácticamente descartado, Arsenal aparece como la principal alternativa para que Julián Álvarez pueda dejar Madrid antes del cierre del mercado.

El club inglés mostró interés en el delantero y podría convertirse en la única vía para destrabar la situación mediante una transferencia. La posibilidad, sin embargo, depende de que se alcance un acuerdo con el Atlético y de que el propio jugador acepte el destino.

El contexto genera presión sobre todas las partes porque quedan pocos días para que finalice el período de incorporaciones.

La otra opción: quedarse y pedir disculpas

La segunda alternativa que se le habría planteado al delantero es permanecer en el Atlético de Madrid y recomponer su relación con el club y los hinchas.

Para eso, Julián debería ofrecer disculpas públicamente y volver a concentrarse en el proyecto deportivo encabezado por Simeone.

La relación entre el argentino y parte de la hinchada quedó deteriorada después de que trascendiera su deseo de abandonar la institución. En los últimos partidos, además, el delantero recibió silbidos de los simpatizantes del equipo madrileño.

Sus ausencias aumentaron la tensión

El conflicto se profundizó luego de que Julián Álvarez se ausentara de distintos entrenamientos. En un primer momento, el Atlético informó que el delantero había sufrido una indisposición, pero sus ausencias coincidieron con el crecimiento de los rumores sobre su futuro.

La situación obligó incluso a Simeone a referirse públicamente al delantero. El entrenador intentó bajar el tono de la polémica y sostuvo la importancia que tiene Julián para su equipo.

Sin embargo, la postura de la dirigencia es mucho más dura y busca cerrar cuanto antes una situación que comenzó a afectar al plantel.

Un futuro todavía incierto

Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid y el club español mantiene su intención de conservarlo, aunque también está dispuesto a evaluar una transferencia bajo determinadas condiciones.

Mientras Barcelona insiste en su interés, la dirigencia rojiblanca ya dejó claro que no negociará con el conjunto catalán. Arsenal, en tanto, aparece como la alternativa concreta para una salida.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, Julián deberá definir entre intentar forzar una transferencia a otro destino o dar un paso atrás, pedir disculpas y continuar su ciclo en el Atlético de Madrid.