Julián Álvarez reveló quién es la mujer que le cambió la vida y no es su novia

La llegada de Julián Álvarez al país generó una enorme repercusión entre los fanáticos. El delantero de la Selección Argentina arribó para encarar los entrenamientos previos al encuentro homenaje a Leo Messi, programado para el 6 de octubre frente a Benín en la cancha de River Plate. Sin embargo, en las últimas horas su nombre se transformó en tendencia absoluta por una razón ajena a lo deportivo.

Apenas pisó suelo porteño, el atacante aprovechó su tiempo libre para visitar un reconocido centro estético ubicado en la zona de Palermo. Allí se reencontró con Mariángeles Jofre, la especialista encargada de llevar adelante los procedimientos dermatológicos que cambiaron notablemente el aspecto de su rostro, dejando atrás los problemas de marcas y acné.

La propia profesional fue quien inmortalizó el encuentro con una publicación en sus redes sociales oficiales que rápidamente cosechó miles de reacciones. "Qué lindo tenerte con nosotros un ratito, Juliiii… Te queremos tanto! Y sin bigote, ojo!", escribió la médica junto a la imagen donde se los observa muy sonrientes.

El tratamiento facial que sigue el delantero requiere de una estricta constancia y continuidad. Según explicó la profesional en apariciones anteriores, los cambios visibles no dependen de gastar la suma de $1000000 o de contar con una gran fortuna, sino de sostener la disciplina médica en el tiempo sin interrupciones.

"No es buena suerte. No es poder tener mucho dinero. Para tener buenos resultados en medicina son claves para mí tres cosas: buena relación médico paciente. Y mientras más buena es, mejor", había señalado la profesional de la salud.

Asimismo, la especialista remarcó el compromiso que demuestra el jugador en cada una de sus visitas al consultorio para cuidar su imagen. "Con el Juli tenemos un gran ejemplo de lo que es la perseverancia y la responsabilidad de hacer bien un tratamiento, y no abandonar cuando todo parece que está perfecto. Seguir siempre las indicaciones médicas y de nuestro lado acompañar y buscar que esto sea lo más llevadero y disfrutable posible. Para así mantener todo buen resultado. Gracias Juli por elegirme, feliz por vos", concluyó la médica.