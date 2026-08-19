El futuro de Julián Álvarez parece estar definido, al menos por ahora. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, volvió a cerrar la puerta a una posible salida del delantero argentino y aseguró que continuará en el equipo.

La confirmación se produjo en medio de la tensión generada por el interés del Barcelona y por las propias declaraciones de Álvarez, quien durante el Mundial había manifestado que una transferencia sería la mejor solución para todas las partes.

Sin embargo, la dirigencia del Atlético mantiene una posición inamovible: Julián no está en venta.

Cerezo confía en recuperar al delantero

Enrique Cerezo se mostró convencido de que el argentino podrá dejar atrás la situación y volver a ganarse rápidamente el cariño de los hinchas.

El presidente del Atlético sostuvo que Álvarez es un jugador importante para el equipo y aseguró que confía en que tendrá una buena temporada.

“Se ganará a la afición en dos partidos”, fue la contundente definición del dirigente, que respaldó públicamente la continuidad del atacante.

La institución considera que el delantero continúa siendo una pieza central de su proyecto y pretende que vuelva a concentrarse exclusivamente en el rendimiento deportivo.

Julián había pedido una transferencia

El conflicto comenzó a tomar fuerza durante el Mundial 2026, cuando Álvarez habló públicamente sobre su futuro y manifestó que quería dejar el Atlético.

El delantero reconoció que había transmitido su intención al club y señaló que una transferencia podía ser beneficiosa para todas las partes. Aunque no mencionó directamente al Barcelona en aquella declaración, el club catalán aparecía como el principal interesado.

Barcelona llegó a realizar una oferta cercana a los 100 millones de euros para intentar contratarlo. La propuesta fue rechazada por el Atlético, que también descartó la posibilidad de negociar por cifras superiores.

El consejero delegado del club madrileño, Miguel Ángel Gil Marín, había sido contundente al afirmar que tampoco aceptarían ofertas de 150 o 200 millones de euros y que la institución no tenía intención de transferir al delantero.

Un contrato hasta 2030 y una cláusula millonaria

Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

La situación también generó un conflicto institucional entre el Atlético y el Barcelona. El club madrileño denunció ante la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA los presuntos contactos del equipo catalán con el entorno del futbolista mientras tenía contrato vigente.

La RFEF inició posteriormente un procedimiento disciplinario para determinar si Barcelona incurrió en alguna infracción.

El delantero no fue convocado para el debut

La situación se produjo justo antes del comienzo de una nueva temporada de La Liga.

Diego Simeone decidió no convocar a Julián para el debut del Atlético ante Málaga. Oficialmente, el entrenador explicó que el argentino necesitaba continuar con su preparación física, aunque el contexto de tensión por su futuro también generó especulaciones.

Mientras tanto, Simeone mantiene la intención de contar con el delantero y recuperar su mejor versión.

Álvarez llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City y, desde entonces, se convirtió en una de las principales figuras del equipo. En 106 partidos disputados con el conjunto madrileño marcó 49 goles.

Por ahora, pese al interés del Barcelona y al deseo expresado por el propio futbolista, la decisión del Atlético es clara: Julián Álvarez seguirá en Madrid.