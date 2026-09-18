Julián Álvarez sigue en duda para el derbi ante Real Madrid

Julián Álvarez continúa con su puesta a punto y este viernes volvió a realizar parte del entrenamiento de manera diferenciada en Atlético de Madrid. El delantero argentino todavía no completó la sesión con normalidad y su presencia desde el inicio ante Real Madrid sigue sin definirse.

La Araña sufrió una sobrecarga muscular que lo dejó afuera de los últimos dos encuentros del conjunto dirigido por Diego Simeone. El equipo tendrá un último entrenamiento este sábado antes del derbi, instancia que será determinante para conocer la evolución del atacante.

Una alternativa para Simeone

La principal incógnita no está solamente relacionada con la convocatoria, sino también con la posibilidad de que Álvarez pueda comenzar el partido desde el primer minuto. En caso de que el cuerpo técnico decida no arriesgarlo, Jonathan David aparece como una de las alternativas para ocupar el puesto de delantero centro.

Julián no participó de los encuentros ante Real Sociedad y Osasuna debido a la molestia muscular. El argentino llega al duelo con un registro destacado frente al conjunto blanco, ya que marcó cuatro goles en sus últimos seis enfrentamientos contra Real Madrid.

La expectativa por el derbi

El posible regreso del argentino aparece como una de las cuestiones centrales en la previa del clásico madrileño. Su capacidad para participar en partidos importantes y su registro ante Real Madrid mantienen abierta la expectativa sobre su presencia.

Atlético de Madrid tendrá este sábado su última práctica antes del partido. Allí se conocerán nuevas señales sobre la condición física de Álvarez y sobre la decisión de Simeone para el encuentro.