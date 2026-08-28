La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid continúa generando incertidumbre y volvió a ocupar el centro de la escena luego de que el delantero argentino se ausentara por tercer día consecutivo de los entrenamientos.

En la previa del partido ante Sevilla, Diego Simeone fue consultado por el conflicto que atraviesa el futbolista y optó por no profundizar en la polémica. El entrenador respaldó la postura institucional del club y dejó claro que la dirigencia ya tomó una decisión sobre el futuro del delantero.

“Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder”, afirmó Simeone.

Julián no jugará ante Sevilla

La ausencia de Álvarez se produjo por tercer día consecutivo y le impidió entrenarse junto al plantel profesional. El Atlético explicó que atraviesa una “indisposición”, mientras que también trascendió que el jugador atraviesa un momento anímico complicado.

Como consecuencia de esta situación, Julián quedó descartado para el encuentro de este sábado ante Sevilla, por la tercera fecha de LaLiga.

Simeone aseguró que, cuando el delantero vuelva a entrenarse con el grupo, intentará recuperar su protagonismo dentro del equipo.

“Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre”, sostuvo el entrenador.

El Atlético no lo venderá al Barcelona

El conflicto se encuentra atravesado por el deseo de Julián Álvarez de abandonar el Atlético y la negativa de la institución a transferirlo al Barcelona.

El club madrileño fue contundente al señalar que no negociará al delantero con el conjunto catalán, pese al interés del futbolista en llegar a ese equipo.

A cinco días del cierre del mercado de pases, la única alternativa que contempla actualmente el Atlético sería una transferencia al Arsenal, siempre que el club inglés esté dispuesto a realizar una operación cercana a los 150 millones de euros.

Simeone intenta mantenerse al margen

Frente a la tensión generada por el caso, Simeone buscó separar la situación institucional de su trabajo como entrenador.

El técnico remarcó que su intención es concentrarse en lo deportivo y preparar al equipo para el partido ante Sevilla, un rival que llega después de haber ganado sus dos primeros encuentros.

“Me centro en el Sevilla”, explicó el entrenador, quien también insistió en que Álvarez continúa siendo un jugador fundamental para el equipo.

Mientras tanto, el futuro del delantero argentino permanece abierto a pocos días del cierre del mercado. El Atlético mantiene su postura sobre Barcelona y, por ahora, espera que Julián regrese a los entrenamientos para reincorporarlo al plantel.