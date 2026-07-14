Julián Álvarez sobre Inglaterra: "Es especial, pero no deja de ser un partido"

Julián Álvarez se prepara para el enfrentamiento contra Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo que se disputará este miércoles a las 16. Tras haber marcado un gol clave en el triunfo 3-1 sobre Suiza, el jugador del Atlético de Madrid compartió sus expectativas para este choque histórico.

Respecto a la carga simbólica del cruce, el atacante manifestó en una entrevista con la FIFA que "no sé si presión, va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido".

En sintonía con la postura del cuerpo técnico, el ex River Plate prioriza el presente deportivo del seleccionado nacional. Según sus palabras, "lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo, vamos a dejar todo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto".

Además, analizó la calidad del adversario dirigido por Thomas Tuchel y sostuvo que "a Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales, sabemos que no va a ser fácil".

Al evaluar el desempeño en el torneo, Álvarez reconoció las dificultades que enfrentaron durante las fases anteriores de eliminación directa. Sobre este recorrido explicó que "los partidos de fase de grupos en teoría podían llegar a ser fáciles, pero hay que jugarlos. Después, los otros partidos nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo tiene todo, sabe adaptarse a cada momento y luchamos hasta el final".

También hizo hincapié en la exigencia interna del plantel al señalar que "la competencia es muy grande dentro del grupo, todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta y hay que entregarse en cada partido, brindarse al máximo".

El delantero valoró la continuidad del proceso que comenzó años atrás y comentó que "la base del equipo no cambió mucho" en comparación con la cita en Qatar. Finalmente, expresó su emoción por compartir el campo con Lionel Messi, a quien considera un referente personal desde su infancia.

El futbolista cerró diciendo que "crecí viéndolo jugar, el ídolo mío y de mi hermano, y hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él, lograr otra cosa importante en la selección argentina, acompañarlo y ayudarlo, es un sueño cumplido".