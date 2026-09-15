Julián Álvarez protagonizó un particular momento con un grupo de hinchas del Atlético de Madrid, que lo encontró mientras circulaba en su auto. El delantero argentino frenó, firmó un autógrafo y recibió palabras de apoyo en medio de una etapa marcada por su lesión y la frustrada posibilidad de pasar al Barcelona.

El encuentro ocurrió después de que una parte del estadio Metropolitano lo silbara y abucheara semanas atrás. Esta vez, la escena fue diferente y el argentino respondió al pedido de dos mujeres y un niño que llevaban camisetas del conjunto colchonero.

Frenó para firmar un autógrafo

Una de las mujeres que registraba el momento le preguntó a Julián cómo estaba y el delantero respondió tímidamente que se encontraba bien. Luego llegó la consulta por su lesión y sobre si podría estar disponible para alguno de los próximos partidos del Atlético de Madrid.

El exjugador de River y Manchester City no respondió verbalmente a esa segunda pregunta, sino que mostró una sonrisa antes de devolverle la foto firmada al pequeño. “Eres el mejor, ánimo”, le dijo otra de las mujeres, mientras el argentino respondió con un “gracias” antes de marcharse.

La situación física de Julián

La lesión de Álvarez se produjo durante un entrenamiento del último domingo, cuando sintió una molestia que luego fue evaluada mediante estudios médicos. Por ese motivo, Diego Simeone decidió preservarlo y quedó descartado para el partido frente a Real Sociedad.

De acuerdo con la información publicada, se trata de una molestia menor y la intención sería que el delantero sea cuidado para el encuentro ante Osasuna de este miércoles. La expectativa también está puesta en su posible regreso para el clásico frente a Real Madrid del domingo.

La escena con los hinchas se produjo mientras el futuro inmediato de Julián continúa ligado al Atlético, al menos hasta diciembre. Después de las semanas de tensión por su frustrada salida al Barcelona, el delantero volvió a recibir una muestra de respaldo de parte de seguidores del club madrileño.