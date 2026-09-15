Julián Álvarez protagonizó un cálido encuentro con una hincha del Atlético de Madrid en medio de una semana marcada por la tensión alrededor de su futuro y la preocupación por la sobrecarga muscular que lo dejó afuera del último partido.

El delantero argentino circulaba en su auto cuando frenó frente a una mujer y un niño que vestía la camiseta del Colchonero. Ambos se acercaron, le entregaron una fotografía y un fibrón, y el atacante accedió a firmarles un autógrafo.

La simpatizante aprovechó el momento para preguntarle directamente por su estado físico. “¿Cómo estás de la lesión?”, quiso saber. Julián respondió con tranquilidad: “Bien, bien”, mientras acompañaba sus palabras con un gesto de aprobación.

La mujer también le consultó si podría volver a jugar en los próximos compromisos y le dejó un mensaje de apoyo: “Eres el mejor, ánimo”. El argentino agradeció las palabras antes de continuar su camino.

Una semana agitada para Julián

El encuentro se produjo pocos días después de que Álvarez quedara afuera de la convocatoria para enfrentar a la Real Sociedad. Desde el Atlético de Madrid informaron que el delantero sufrió una sobrecarga muscular durante un entrenamiento y que los estudios realizados descartaron su presencia en ese partido.

El estado físico del argentino se suma a semanas de ruido alrededor de su futuro. Durante el mercado de pases recibió sondeos de distintos clubes, entre ellos PSG y Arsenal, mientras también circularon versiones sobre un posible interés del Barcelona.

La situación generó tensión con sectores de los hinchas del Atlético. En el empate frente al Villarreal, partido en el que ingresó desde el banco, el delantero recibió silbidos desde las tribunas en medio de las versiones sobre una posible salida.

Cuándo podría volver a jugar

Al tratarse de una sobrecarga muscular y no de una lesión de mayor gravedad, su regreso dependerá de la evolución durante los próximos días.

Álvarez había disputado ante Liverpool su primer encuentro como titular y completo de la temporada, por lo que el cuerpo médico del Atlético seguirá de cerca su recuperación.

Si no logra estar disponible para el próximo compromiso ante Osasuna, el objetivo será que llegue en condiciones para los siguientes encuentros del equipo madrileño. Su estado también genera atención en la Selección Argentina de cara a la próxima ventana internacional.