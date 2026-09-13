Julián Álvarez quedó afuera del partido que Atlético de Madrid disputó este domingo ante Real Sociedad por una sobrecarga muscular. El delantero argentino había terminado antes de tiempo el entrenamiento del sábado y, tras ser sometido a estudios médicos, fue descartado para el encuentro.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer”, informó oficialmente el club dirigido por Diego Simeone.

Desde la institución también precisaron que se realizaron las pruebas médicas correspondientes y que los especialistas determinaron que no estaba en condiciones de jugar. De esta manera, el atacante disputó apenas 2 de los 5 partidos que el equipo madrileño lleva en el inicio de La Liga.

Venía de jugar en Champions

La molestia apareció pocos días después de la presentación del Atlético ante Liverpool por la Champions League. En ese encuentro, disputado en Anfield, Álvarez fue titular y aportó una asistencia, aunque su equipo perdió 2-1.

Ahora, su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico de Simeone, especialmente por el exigente calendario que tendrá el conjunto español en las próximas jornadas.

El Atlético recibirá a Osasuna y luego afrontará el clásico frente a Real Madrid, dos compromisos que podrían ser determinantes para la recuperación y el regreso del delantero argentino.

El contexto de su relación con los hinchas

La situación física se suma al particular momento que atraviesa Álvarez en Madrid. Durante el último mercado de pases, el futbolista manifestó su intención de continuar su carrera en Barcelona, pero el Atlético rechazó negociar su salida.

La tensión quedó expuesta antes del partido frente a Villarreal, cuando parte de los hinchas silbó al delantero. Aquella jornada ingresó en el segundo tiempo y, tras el encuentro, abandonó el campo mientras sus compañeros saludaban a los aficionados.

En medio de este contexto, el capitán Koke salió a respaldarlo después de la derrota ante Liverpool y pidió que se deje de lado la situación vinculada al mercado de pases.

“Estamos muy cansados, sobre todo él. Al chico hay que dejarle, que juegue, que disfrute, que haga su trabajo, que es jugar al fútbol”, expresó el mediocampista español.

Ahora, el principal objetivo será que Julián Álvarez pueda recuperarse de la sobrecarga y volver a estar disponible para los próximos compromisos del Atlético.