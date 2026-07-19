El futuro de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo de tensión a pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Una publicación del Atlético de Madrid con declaraciones de su CEO, Miguel Ángel Gil Marín, no solo buscó cerrar la puerta a una posible salida del delantero hacia el Barcelona, sino que también habría provocado malestar dentro del entorno del futbolista.

Según trascendió, las personas cercanas al atacante argentino consideraron que el club español eligió un momento inoportuno para hacer pública su postura, ya que Julián se encuentra concentrado con la Selección argentina y enfocado exclusivamente en disputar una nueva final del mundo.

La decisión de la dirigencia rojiblanca habría profundizado una relación que ya atravesaba cierta tensión desde semanas anteriores. Desde el entorno de la "Araña" aseguran que el manejo de la situación generó enojo y que el vínculo con el club atraviesa uno de sus momentos más delicados.

Julián, enfocado en la final

Mientras crece la polémica fuera de la cancha, Julián Álvarez mantiene su atención puesta en el partido decisivo frente a España. El delantero evitó realizar declaraciones públicas sobre el conflicto y continúa preparando la final junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, desde su círculo cercano sostienen que el futbolista entiende que el Atlético no manejó la situación de la mejor manera y que habría sentido una falta de consideración por parte de la institución.

Un posible escenario de salida

De acuerdo con la información difundida, el conflicto podría escalar después del Mundial. Si el Atlético mantiene su postura de no negociar una transferencia, Julián podría evaluar diferentes alternativas para intentar destrabar su futuro.

Una de las posibilidades que trascendió es que el delantero analice medidas de presión, incluso la opción de no presentarse al regreso de los entrenamientos una vez finalizada su participación con la Selección.

Por ahora, todas las partes mantienen silencio debido a la importancia del partido ante España. Pero una vez que termine la Copa del Mundo, el futuro de Julián Álvarez volverá a ocupar un lugar central en el mercado europeo, con el Atlético de Madrid y el posible interés del Barcelona como protagonistas de una novela que parece lejos de terminar.