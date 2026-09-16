La Selección Argentina se prepara para los amistosos de la próxima fecha FIFA, que se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Dentro de la lista anunciada por Lionel Scaloni aparecen Julián Álvarez y Juan Foyth, quienes atraviesan diferentes situaciones físicas.

El delantero del Atlético de Madrid arrastra una sobrecarga muscular que sufrió durante uno de los entrenamientos de la semana pasada. Como consecuencia, se perdió el encuentro frente a Osasuna por la sexta fecha de La Liga.

La situación de Foyth

El caso de Juan Foyth presenta un panorama diferente, ya que el defensor todavía no tiene fecha de regreso después de una lesión sufrida en Villarreal frente a Deportivo Alavés el 28 de agosto. El futbolista de 28 años había regresado recientemente a la actividad luego de seis meses alejado de las canchas.

Foyth se había perdido el Mundial debido a una rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda que sufrió en enero. Luego de volver a jugar esta temporada, volvió a quedar fuera de competencia por la nueva lesión.

La lista todavía puede crecer

Por ahora, Álvarez y Foyth son los dos futbolistas de la lista que llegan con problemas musculares o poco rodaje. Sin embargo, todavía resta conocer los jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino y que completarán la convocatoria.

La próxima fecha FIFA tendrá además un significado especial porque el último encuentro, previsto para el 6 de octubre, coincidirá con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.