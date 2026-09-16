Julián Álvarez y Foyth, los que llegan con lo justo para los amistosos

El entrenador Lionel Scaloni presentó la nómina de futbolistas citados para afrontar los compromisos de la próxima ventana internacional, a realizarse entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. En ese periodo, la Selección Argentina disputará una serie de encuentros amistosos, incluyendo el cruce de cierre que marcará la despedida de Lionel Messi.

De momento, la nómina carece de los representantes del ámbito local, quienes se sumarán próximamente, pero refleja la presencia de dos integrantes del plantel exterior con inconvenientes de índole muscular.

Dentro de las novedades, destaca Román Vega como la sorpresa del entrenador. No obstante, la atención principal se enfoca en la situación médica del atacante de Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y del defensor de Villarreal, Juan Foyth, quienes arribarán con poco rodaje a la concentración.

En el caso del delantero cordobés, padece una sobrecarga muscular contraída durante una práctica de la semana anterior. Esta condición le impidió disputar el compromiso frente a Osasuna por la sexta jornada de La Liga. Pese a que el atacante sostiene una relación tensa con su institución tras el fallido traspaso a Barcelona, la previsión del cuerpo médico indica que retornará a la actividad el fin de semana venidero.

La situación del zaguero platense de 28 años presenta una mayor complejidad. Tras abandonar el campo por lesión en el choque ante Deportivo Alavés el 28 de agosto pasado, no dispone de un plazo concreto de retorno.

El futbolista venía de afrontar seis meses de inactividad luego de sufrir en enero la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, condición que lo marginó de la Copa del Mundo con el seleccionado, habiendo reaparecido recién en el inicio de la presente campaña.

Resta aguardar la inclusión de los futbolistas que militan en el campeonato local para completar la nómina definitiva. Scaloni y su grupo de trabajo monitorean la evolución de ambos profesionales con la expectativa de que no se produzcan nuevas bajas en el plantel antes del inicio de los trabajos.