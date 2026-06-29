El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid parece estar cada vez más lejos del club rojiblanco. En medio de las especulaciones sobre una posible transferencia, el delantero argentino fue uno de los grandes ausentes en la presentación oficial de la nueva camiseta del equipo, un detalle que en España interpretan como una nueva señal de un ciclo que estaría próximo a terminar.

Mientras el cordobés disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el Atlético difundió la campaña de lanzamiento de su nueva indumentaria utilizando como imagen a varias de sus principales figuras. En el material promocional aparecen Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Giuliano Simeone, pero no Julián Álvarez, una ausencia que no pasó inadvertida.

El episodio se suma a las declaraciones que el propio atacante realizó días atrás, luego del triunfo argentino frente a Austria. "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", afirmó, encendiendo las alarmas en Madrid.

Según distintos medios españoles, la relación entre el futbolista y Diego Simeone atraviesa un punto de no retorno. Incluso aseguran que el entrenador entiende que la salida del delantero sería la mejor solución y habría dado el visto bueno para que la dirigencia negocie una transferencia.

Barcelona sueña, pero hay obstáculos

El nombre de Julián Álvarez aparece desde hace semanas en la órbita de Barcelona. El club catalán tendría preparada una importante oferta económica, aunque el principal inconveniente es la postura del Atlético de Madrid, que no estaría dispuesto a reforzar a un rival directo de LaLiga.

En ese contexto, Arsenal y Paris Saint-Germain aparecen como las alternativas con mayores posibilidades. Ambos clubes habrían mostrado interés y, al tratarse de equipos del exterior, facilitarían una eventual negociación.

Mientras tanto, desde el Atlético fijarían una cotización cercana a los 150 millones de euros para desprenderse del campeón del mundo.

Enfocado en el Mundial con Argentina

Más allá de los rumores sobre su futuro, Julián Álvarez mantiene el foco puesto en la Selección Argentina. El delantero integra el plantel que dirige Lionel Scaloni y buscará seguir siendo protagonista en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Sin embargo, cada movimiento que se produce en Madrid alimenta las versiones sobre una salida que, por estas horas, parece estar cada vez más cerca de concretarse.