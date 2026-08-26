Julián no se presentó a entrenar con el Atlético Madrid tras no poder irse del club

El delantero argentino Julián Álvarez no formó parte de la última sesión de entrenamiento del Atlético de Madrid debido a una "indisposición", según comunicó de manera oficial el club. Esta ausencia ocurre en un clima de alta tensión, justo después del empate dos a dos frente al Villarreal, compromiso en el cual el futbolista cordobés recibió silbidos por parte de los aficionados colchoneros debido a su expresado deseo de emigrar al Barcelona.

En ese encuentro, correspondiente al regreso del atacante tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Álvarez ingresó a la cancha cuando transcurrían 66 minutos de juego. Sin embargo, el partido terminó de manera incómoda para él, ya que la institución madrileña le ordenó retirarse del terreno de juego en soledad.

A pesar de no haber entrenado en el Centro Deportivo de Majadahonda, el cuerpo técnico confía en que el jugador formado en River Plate pueda estar en condiciones de viajar para disputar el partido del sábado ante el Sevilla, actual puntero del certamen, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La situación contractual del delantero, que tiene vigencia hasta junio de 2030, mantiene en vilo a las partes. Desde la dirigencia del club madrileño sostienen con firmeza la postura de no transferirlo al Barcelona, entidad que llegó a presentar una oferta formal por 100 millones de euros.

No obstante, ante el malestar evidente de los simpatizantes, la directiva colchonera comenzó a evaluar una posible transferencia hacia el Arsenal de Inglaterra. Sin embargo, esta opción se encuentra frenada debido a que el futbolista prefiere evitar una nueva mudanza a territorio británico.

Con el futuro deportivo aún sin una definición clara y un vínculo con la tribuna que parece haber llegado a un punto de no retorno, el entorno del jugador se pronunció para brindarle contención. Jorge Brito respaldó al atacante con un mensaje directo de aliento: "Los que te conocemos sabemos..." en medio de este adverso panorama.