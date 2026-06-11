La historia del Mundial 2026 ya tiene a su primer goleador. Julián Quiñones aprovechó una desatención defensiva de Sudáfrica y convirtió a los nueve minutos del primer tiempo el tanto que abrió el marcador para México en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

El delantero de la selección mexicana apareció en el momento justo para capitalizar un error de la última línea africana y definir con precisión ante la salida del arquero. La pelota terminó en el fondo de la red y provocó una explosión de alegría en un colmado Estadio Ciudad de México, que lució repleto para el estreno del certamen más importante del fútbol mundial.

El gol tuvo un significado especial. No solo permitió que el seleccionado anfitrión tomara ventaja en el encuentro, sino que además quedó registrado como el primer tanto de la Copa del Mundo 2026, un dato que quedará guardado para siempre en la historia del torneo.

México había comenzado el encuentro con una postura ofensiva, impulsado por el apoyo de su gente y por la necesidad de iniciar el Mundial con el pie derecho. Desde los primeros minutos mostró intensidad, presión alta y búsqueda constante del arco rival, una actitud que encontró recompensa rápidamente.

El tanto de Quiñones llegó luego de una ceremonia inaugural cargada de emoción, música y color que tuvo como protagonistas a artistas internacionales como Shakira, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin y Alejandro Fernández, entre otros.

Con el gol tempranero, la selección dirigida por Javier Aguirre logró trasladar al marcador el entusiasmo que se vivía en las tribunas desde mucho antes del inicio del encuentro. El público respondió con una celebración ensordecedora y renovó la ilusión de ver a México realizar una gran campaña en la Copa del Mundo. Julián Quiñones ya se aseguró un lugar privilegiado en la historia del torneo al convertirse en el autor del primer grito sagrado del Mundial 2026.