Julián Weich se casó en secreto: quién es la mujer que es su nueva esposa

Julián Weich y su pareja Jennifer dieron un paso fundamental en su relación al contraer matrimonio en una ceremonia reservada que descolocó a todos los asistentes. Tras siete años de noviazgo, el conductor y la empresaria mexicana organizaron un festejo en el barrio de Palermo donde la discreción fue la gran protagonista de la jornada.

La convocatoria para los allegados citaba a los presentes bajo la premisa de celebrar un aniversario de nacimiento. Sin embargo, la verdadera razón de la reunión salió a la luz al momento del arribo de los asistentes al recinto.

El evento tuvo lugar el viernes 11 de septiembre en un marco íntimo. La repercusión pública de la boda comenzó a tomar dimensión en plataformas digitales a partir de publicaciones realizadas por personas que asistieron a la reunión posterior.

A través de la cuenta de Instagram del emprendimiento gastronómico Asato San se difundieron imágenes del brindis y detalles de la dinámica elegida por los recién casados para la fiesta.

Uno de los asistentes detalló la secuencia vivida al ingresar al salón de eventos. "Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde (¡cuándo no!) y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo", expresó el invitado sobre el impacto inicial.

El mismo testigo profundizó sobre las sensaciones compartidas por los presentes al percatarse de la ceremonia oficial. "No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura. Un momento increíble, rodeados de gente hermosa y pura buena vibra", añadió.

El titular de la firma gastronómica extendió sus buenos deseos a los novios tras la difusión del acontecimiento. "¡Muchísimas felicidades para Julián y Jenn! Que sean extraordinariamente felices. Gracias por hacernos parte de este momento", manifestó la fuente.

Finalizado el acto civil, los cónyuges compartieron un almuerzo junto a sus seres queridos. El servicio gastronómico fue provisto por el local Tomate, mediante un menú confeccionado para la fecha por el chef Facundo Berti, acompañado por la carta de bebidas diseñada por el bar manager Agustín Giuliani, centrada en productos de temporada de estilo mediterráneo.

Para asegurar la reserva del festejo, el establecimiento ubicado en Palermo Soho interrumpió la atención al público general a las 18 horas. Entre las opciones gastronómicas servidas al grupo exclusivo figuraron ñoquis de batata.

La historia de la pareja inició en 2019 durante un evento corporativo de una firma petrolera donde trabajaba la emprendedora. Tras ese primer contacto profesional, la comunicación se reanudó mediante la red social Instagram, derivando en los primeros encuentros formales.

Con el transcurso del tiempo se consolidó la convivencia. Respecto a la estructura de la pareja, el conductor había declarado en su momento: "Vivimos juntos, aunque sin papeles". Siete años después de aquel inicio, la pareja resolvió formalizar el vínculo legalmente en una jornada reservada.