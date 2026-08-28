Juliana Awada internada en una clínica de alta complejidad a sus 52 años

La empresaria textil Juliana Awada modificó su rutina habitual de San Martín de los Andes para emprender un viaje enfocado en su salud integral. A sus 52 años, la exesposa del político Mauricio Macri se encuentra en Suiza con el objetivo de ocuparse de su bienestar físico y mental en un entorno exclusivo.

La noticia de su estadía en el continente europeo se difundió públicamente a través de una fotografía compartida en redes sociales por Willie Carballo, un reconocido referente del sector del bienestar. A pesar del estricto hermetismo y las rigurosas normas de privacidad que caracterizan al lugar, la imagen confirmó su presencia en la prestigiosa Clinique La Prairie.

Este legendario establecimiento médico y de cuidado personal, situado a orillas del lago Lemán, fue fundado en 1931 en Clarens-Montreux por el médico de origen suizo Paul Niehans. El prestigioso centro ha hospedado históricamente a diversas celebridades de trascendencia mundial, tales como Diego Maradona, Mirtha Legrand y Susana Giménez, quienes han invertido importantes sumas de dinero en busca de mejorar su calidad de vida.

La estadía de la empresaria no responde a ninguna complicación médica de carácter urgente ni a un estado de salud comprometido. Por el contrario, su ingreso al centro tiene como única finalidad someterse a procedimientos especializados en medicina preventiva, revitalización de las células y estimulación de la longevidad.

El funcionamiento y la propuesta de la institución suiza se asientan firmemente sobre cuatro pilares fundamentales de tratamiento. El primero de ellos consiste en controles de salud exhaustivos coordinados por un equipo compuesto por más de 50 médicos especialistas en diversas disciplinas. El segundo pilar radica en el diseño de planes de alimentación personalizados que se adaptan minuciosamente a los requerimientos de cada paciente.

El tercer eje de su método de bienestar contempla tratamientos específicos para reducir los niveles de estrés cotidianos y favorecer la recuperación del equilibrio psicofísico. Finalmente, el cuarto pilar comprende una rutina de actividad física adaptada de forma individual, cuyo propósito principal es potenciar la vitalidad y desarrollar la fuerza muscular en un ambiente de absoluta tranquilidad y confort.