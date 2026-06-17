Julieta Cangemi y Joaquín Guevara presentan “Canciones” en el Teatro del Bicentenario

La música popular cuyana tendrá una cita especial en San Juan con la llegada de “Canciones”, el proyecto artístico de Julieta Cangemi y Joaquín Guevara que se presentará por primera vez en la provincia el próximo 20 de junio a las 21:30 horas en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Las entradas se consiguen por Tuentrada.com y tienen un valor de $20.000.

En el marco de una gira por Cuyo, la propuesta plantea una mirada actual sobre la canción argentina, combinando tradición y contemporaneidad en un espectáculo que reúne música, imagen y una puesta escénica integral.

El show presenta un repertorio de 18 canciones que atraviesan diferentes géneros, desde tonadas y expresiones de raíz folclórica hasta influencias del rock, con una búsqueda artística que entiende a la canción como una forma de expresión y como testimonio de los territorios.

Una experiencia audiovisual

Uno de los elementos destacados del espectáculo es la incorporación de un videoclip concebido como cortometraje, seleccionado por la curaduría oficial del BAMV Fest Cuyo (San Juan).

Durante la presentación, el material audiovisual se proyectará mientras la música es interpretada en vivo, generando un diálogo entre imagen y sonido que busca ampliar la experiencia del público.

Con seis músicos en escena y una propuesta cuidada desde lo artístico, “Canciones” promete un recorrido emotivo por distintas formas de entender la música popular argentina.

Dos artistas con trayectoria

Joaquín Guevara es músico, arreglador, productor y sesionista mendocino. A lo largo de su carrera compartió escenarios y trabajos con destacados artistas nacionales e internacionales. Fue director musical de la Fiesta Nacional de la Vendimia en tres oportunidades y actualmente se desempeña como director musical de Cazzu, además de trabajar como productor y arreglador para distintos proyectos.

Julieta Cangemi, también mendocina, es cantante con una fuerte raíz folclórica. Participó en escenarios como la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Fiesta de la Cosecha y el CCK, y desarrolla su trabajo como coach vocal y artista explorando cruces entre folklore y jazz.