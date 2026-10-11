La tristeza por la derrota ante España en la final del Mundial de hockey sobre patines se reflejó en las palabras de Julieta Fernández, una de las grandes protagonistas de Las Águilas durante los World Skate Games Asunción 2026. Tras caer 3-1 y quedarse con el subcampeonato, la goleadora argentina habló en exclusiva con GRUPO HUARPE y, en diálogo con el enviado especial Maximiliano Maldonado, dejó un mensaje cargado de emoción y esperanza: "No se pudo, pero vamos a venir por más".

Con la desilusión todavía presente, Fernández reconoció lo difícil que fue quedarse a las puertas de una nueva consagración mundial. "La verdad que estoy muy triste. No hay palabras para estos momentos. Le queríamos dar la satisfacción a nuestra familia, a Luchi que no ha podido jugar. No pudimos, pero dimos nuestra mejor versión", expresó la jugadora mendocina, en referencia también a la ausencia de la capitana Luciana Agudo, quien no pudo disputar la final por una lesión.

Argentina sostuvo un partido parejo durante buena parte de los 50 minutos, aunque España logró marcar la diferencia en el complemento. Con el marcador 2-0 en contra, Lucía Maldonado descontó a menos de cinco minutos del cierre y encendió nuevamente la ilusión de Las Águilas, que buscaron el empate hasta el último instante. Sin embargo, el conjunto europeo aprovechó el arco vacío argentino para establecer el 3-1 definitivo.

Al analizar el desarrollo del encuentro, Fernández destacó el trabajo táctico del entrenador Darío Giuliani y la respuesta de sus compañeras. "Estuvimos en partido todo momento. Yo creo que el planteo que hizo fue muy bueno, lo pudimos llevar casi a la perfección, nos faltó un poquito más, pero estoy muy orgullosa del equipo, de todo lo que hemos dejado", sostuvo.

Pese al dolor por la derrota, la goleadora argentina, que terminó el certamen con nueve tantos, dejó en claro que el seleccionado mantiene intactas sus aspiraciones. "No se pudo, pero vamos a venir por más", aseguró, con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales.

Finalmente, Fernández dedicó unas palabras a las familias y a los hinchas que acompañaron a Las Águilas durante su participación en Paraguay. "Gracias, gracias a mi familia por acompañarnos en todo momento. Estoy feliz y orgullosa de ser argentina, de que dejemos todo en todo momento", expresó.

"Para mí el orgullo más grande es ser argentino", concluyó la jugadora, que cerró el Mundial como máxima goleadora de la Selección Argentina y subcampeona del mundo. Sus palabras reflejaron el sentimiento de un plantel que, pese a quedarse sin la séptima estrella, volvió a disputar una final mundialista y dejó abierta la ilusión de una nueva oportunidad.