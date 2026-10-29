El atletismo español atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Julieta Gallego, una deportista de 24 años que se encontraba entre las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, España.

La joven se especializaba en salto en largo y también competía en pruebas de velocidad. Integraba el club madrileño AD Sprint, desde donde expresaron su tristeza por la pérdida de una atleta que todavía tenía una extensa carrera deportiva por delante.

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) confirmó la noticia a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la deportista. El fallecimiento de Gallego se conoció mientras continuaban las tareas de emergencia y la identificación de las víctimas del choque de trenes.

Quién era Julieta Gallego

Gallego había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y residía en Alemania. A pesar de vivir fuera de España, mantenía su vínculo con el atletismo y con el AD Sprint, el club en el que se había formado como deportista.

Una de sus marcas destacadas fue un salto de 5,90 metros en longitud, registrado durante el Campeonato de España sub-23 en pista cubierta de 2023, competencia en la que finalizó en el cuarto puesto. También participaba en pruebas de 60 metros y otras disciplinas de velocidad.

Su muerte provocó mensajes de despedida y solidaridad dentro del ambiente deportivo. Desde la federación española manifestaron su acompañamiento a la familia de la atleta y al resto de las personas afectadas por la tragedia.

El AD Sprint también publicó un mensaje de despedida en el que recordó a Gallego como integrante de su grupo de saltos y expresó su pesar por lo ocurrido.

Cómo fue el accidente ferroviario en Toledo

El siniestro ocurrió el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo. De acuerdo con los primeros reportes, el tren de alta velocidad AVE 2080, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, impactó contra el tren Iryo 6076 que circulaba por delante.

El choque provocó el descarrilamiento de vagones y un amplio operativo de rescate. Las autoridades informaron que el balance provisional ascendía a por lo menos 69 personas fallecidas y 110 heridas, aunque las tareas de identificación y asistencia continuaban.

La magnitud del accidente generó conmoción en España, mientras los equipos de emergencia trabajaban entre los restos de los trenes y los investigadores buscaban establecer las causas del impacto.

Investigan las causas de la tragedia

Las autoridades españolas iniciaron una investigación para determinar qué provocó el choque y establecer eventuales responsabilidades. Entre las hipótesis mencionadas en los primeros reportes figuraban un posible error humano y problemas vinculados con la señalización, aunque no se había establecido una conclusión definitiva.

Mientras avanzaban las pericias, también se difundían las identidades de algunas de las víctimas y familiares de pasajeros continuaban buscando información sobre sus seres queridos.