La eliminación de Julieta Nair Calvo de MasterChef Celebrity no pasó inadvertida. Un día después de abandonar el certamen, la actriz habló con Yanina Latorre en el streaming de Telefe y cuestionó el trato del jurado hacia algunos participantes. Según su percepción, los especialistas brindan mayor asistencia a quienes tienen menos conocimientos de cocina y a aquellos que generan contenido para el programa.

"Sí", respondió cuando le preguntaron si consideraba que existían diferencias en las ayudas durante las pruebas. Luego, al explicar a quiénes veía beneficiados, mencionó a Grego Rossello y Martita Fort.

"Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show", expresó durante la charla en el ciclo En boca de todos.

Las declaraciones llegaron después de una salida inesperada para la actriz, que había logrado avanzar en distintas instancias del reality, pero terminó afuera tras un accidente durante una prueba de cocina.

El apodo que le pusieron sus compañeros

Durante la entrevista, Yanina Latorre también le reveló que algunos participantes la habrían bautizado como "mosquita muerta". Según explicó la conductora, el apodo estaría relacionado con que Calvo suele llegar a las grabaciones diciendo que no estudió o que no sabe cómo resolver los desafíos, pero después consigue presentar buenos platos.

La actriz rechazó esa descripción y respondió con humor: "Yo no soy esa". El intercambio generó risas y abrió la puerta a otros comentarios sobre la convivencia detrás de cámaras.

Otro de los temas que apareció durante la conversación fueron los rumores sobre supuestos besos entre dos participantes del programa. Calvo aseguró que había escuchado esa versión, aunque aclaró que no presenció ningún episodio y evitó dar nombres.

Quién cree que puede ganar MasterChef Celebrity

La actriz también se animó a hacer sus propias apuestas sobre el futuro de la competencia. Al ser consultada por quién podría quedarse con el premio, señaló a Mala Fama como su candidato.

En cambio, cuando le preguntaron quién podría ser el próximo eliminado, mencionó a Grego Rossello. Sin embargo, reconoció que su pronóstico podía estar condicionado por el enojo reciente tras su propia salida.

El accidente con las empanadas que terminó en su eliminación

Julieta Nair Calvo se convirtió en la sexta eliminada de MasterChef Celebrity durante la gala del martes 10 de noviembre. El desafío consistía en preparar seis empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, con 13 repulgues y una salsa de acompañamiento.

En medio de la prueba, la actriz sufrió un accidente cuando la bandeja con el relleno terminó en el piso. Con apenas 15 minutos disponibles, tuvo que improvisar una nueva preparación para llegar a presentar el plato.

Aunque recibió ayuda de sus compañeros, el resultado no convenció al jurado y quedó en la definición junto a Grego Rossello. Finalmente, Maru Botana anunció que debía abandonar las cocinas.

Entre lágrimas, Calvo agradeció la experiencia y destacó que había salido de su zona de confort al participar del reality sin estar detrás de un personaje. También dejó abierta la posibilidad de regresar si se realiza una instancia de repechaje.