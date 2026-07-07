Julieta Ortega: “Muchos pendejos me esperaban a la salida de Sex”

Julieta Ortega brindó detalles de su paso por la obra Sex durante una entrevista con Mario Pergolini en el ciclo de Eltrece. La artista formó parte del elenco durante casi dos años junto a figuras como Diego Ramos recorriendo Buenos Aires y Mar del Plata.

Al referirse a su debut admitió que "Sex me puso nerviosa las primeras funciones, pero después ya no" evidenciando su rápida integración a la dinámica del show inmersivo. Esta propuesta de José María Muscari cumplió siete años en cartelera y alcanzó una cifra superior a los 800 mil espectadores.

Durante la charla Ortega analizó el comportamiento del público y señaló que "Había un par que iban mucho, que iban varias veces" comparando la situación con el antiguo fenómeno de las vedettes. Sin embargo aclaró que "Pero no te llevaban nada. No te llevaban flores" más allá de recibir algún obsequio ocasional en el camarín.

La interacción constante solía generar confusiones entre los asistentes debido a la cercanía de los actores en un espacio con mesas donde se puede cenar o beber. Según relató la protagonista "Por ahí te esperan. La gente se siente que les estás tirando onda y te esperan" lo que derivaba en encuentros al finalizar la función.

La actriz confesó que "Muchos pendejos me esperaban a la salida. Era un gran momento ese" destacando la buena predisposición de los jóvenes seguidores. Recordó a un espectador frontal que la sorprendió por su actitud y exclamó "Este pibe es un capo. ¡Este pibe se viene conmigo!" al valorar su gesto directo. El éxito del espectáculo se apoya en su capacidad de renovación y en un clima de libertad que desafía los límites tradicionales del teatro.