Julieta Poggio aclaró los rumores de romance con Luck Ra en MasterChef

Julieta Poggio enfrentó los rumores de romance con Luck Ra durante las grabaciones del programa MasterChef Celebrity y dejó en claro cuál es el verdadero vínculo que la une al cantante. La exparticipante del reality que se emite por Telefe se refirió a las especulaciones que cobraron fuerza en los últimos días a raíz de la buena sintonía que mostraron ambos en el set.

Al ser consultada sobre las versiones que la relacionaban sentimentalmente con el músico, la modelo explicó el origen de la cercanía entre ambos en el estudio. "Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente después de que cocinas de lo único que hablas es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto", indicó para desmentir de forma categórica cualquier tipo de historia amorosa.

Además, descartó cualquier posibilidad de un vínculo afectivo más allá del ámbito laboral y recordó que la relación entre ellos viene de antes. "Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de la morocha juntos y siempre nos llevamos bien", destacó la joven respecto a la buena predisposición que comparten al trabajar juntos en el certamen gastronómico.

Para cerrar la polémica y terminar con las especulaciones mediáticas, fue contundente respecto a su presente sentimental. "Cero onda chicos. Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora, no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico", concluyó de forma contundente.