Julieta Poggio confesó quién es el jugador más lindo de la Selección

Julieta Poggio se encuentra en la ciudad de Miami para realizar la cobertura del Mundial 2026 a través de La Casa Streaming. Durante una entrevista para el programa Dupla Técnica la ex participante de Gran Hermano se sinceró sobre su relación con el deporte.

Ella admitió que "A mí me gusta esto, me gusta estar acá con todos mis amigos. No soy mucho de mirar fútbol, pero el Mundial me encanta" mientras disfruta del clima mundialista en Estados Unidos.

Al ser consultada sobre las posibilidades del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en esta competencia la influencer fue terminante y aseguró que están "Para ganar" demostrando su confianza en el equipo.

Además se refirió a la figura del capitán del seleccionado con una frase contundente al decir que "Messi es un dios, real" dejando en claro su admiración por el astro rosarino a pesar de no seguir la disciplina habitualmente.

En un tramo más relajado del móvil la joven también opinó sobre su pareja preferida dentro del ambiente futbolístico y eligió a Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul. Finalmente llegó la pregunta sobre el atractivo físico de los deportistas y tras tomarse unos segundos para decidir su respuesta confesó que "Puede ser Paredes" en referencia al mediocampista Leandro Paredes.