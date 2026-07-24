Julieta Poggio volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por un nuevo proyecto artístico ni por su vida personal, sino por un divertido furcio que protagonizó durante un móvil en vivo para La Casa Streaming.

La ex participante de Gran Hermano realizaba una recorrida por las calles de Buenos Aires, en plena temporada de vacaciones de invierno, cuando entrevistó a un grupo de jóvenes y vivió una situación tan inesperada como graciosa.

Todo comenzó cuando Poggio quedó sorprendida por el look de uno de los chicos, que llevaba una boina negra y un chaleco rojo estilo leñador. Luego de que el joven comentara que era oriundo de Corrientes, la conductora, fiel a su estilo espontáneo, le preguntó:

—"¿Y este look? ¿Quién te lo armó? Estás hermosa."

La respuesta del entrevistado tomó por sorpresa a todos.

—"Soy varón."

La aclaración provocó una inmediata explosión de risas entre quienes seguían la nota y también en la propia Julieta, que no pudo ocultar la vergüenza. Entre carcajadas, se tapó la cara con las manos y rápidamente optó por tomarse el momento con humor.

Intentando retomar la entrevista, preguntó los nombres del grupo y el joven respondió que se llamaba Lautaro, cerrando una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en uno de los videos más compartidos del día.

Lejos de generar polémica, el episodio fue celebrado por los usuarios, quienes destacaron la naturalidad con la que Poggio reaccionó al error y la buena predisposición del entrevistado.

Mientras tanto, la ex Gran Hermano atraviesa un gran presente profesional. Además de consolidarse como una de las figuras del streaming, continúa desarrollando su carrera como actriz y colaborando con importantes marcas. Recientemente también fue noticia por el cierre de la exitosa temporada teatral de "Coqueluche" y por sus declaraciones sobre su vida sentimental, en las que habló abiertamente sobre su elección de mantener una pareja abierta.