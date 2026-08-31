Julieta Poggio picanteó a Maxi López y le dio un fuerte consejo sexual

Durante la emisión del programa PH: Podemos Hablar por la pantalla de Telefe, se generó un sorpresivo intercambio de experiencias personales cuando Ingrid Grudke reveló que suele recibir solicitudes virtuales subidas de tono. La modelo detalló "Me pedían fotos... el famoso sexting... Que me ponga cosas o que mande fotos hot. Obviamente no lo hago, soy un personaje público...".

Frente a esta confesión, la actriz Julieta Poggio, quien saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2022, intervino de inmediato y le sugirió "Por las dudas, las fotos siempre sin cara". Esta sugerencia motivó la reacción de Maxi López, quien expresó "¡Me gusta porque ella va tirando consejos!".

La conversación continuó cuando la conductora Georgina Barbarossa le preguntó directamente a Poggio "¿Vos mandaste?", obteniendo una respuesta afirmativa de la joven, quien reiteró "Sí, pero sin cara", confirmando que aplica su propia regla de seguridad en la intimidad.

En otro momento del programa conducido por Andy Kusnetzoff, la ex Gran Hermano compartió detalles de una experiencia particular vivida con su pareja, inspirada en una anécdota previa relatada por Diego Leuco sobre una exnovia. Al respecto, Poggio explicó "Cuando vi lo del ojo, lo tuve que probar con mi novio. Lo probamos".

Ante el asombro del conductor, quien indagó "¿Vos miraste PH, tuviste sexo y dijiste 'lo tengo que probar'?", la actriz detalló las circunstancias del encuentro y concluyó "No, estábamos acostados en la cama y dije: 'Ahora necesito saber qué se siente, porque capaz que hay algo ahí en el ojo'. Probamos, pero qué sé yo".