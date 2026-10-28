Julieta Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef

En MasterChef Celebrity se vivió una noche de mucha tensión. Los participantes que tenían delantal negro se enfrentaron a un nuevo desafío con el objetivo de evitar quedar eliminados. Entre los momentos más llamativos estuvo el de Juli Poggio, quien, entre los nervios y el calor de las hornallas, comenzó a transpirar más de la cuenta y tomó una decisión inesperada en plena competencia.

Mientras lavaba utensilios y ollas, la influencer Juli Poggio lanzó sin vueltas: “Chicos, me tengo que lavar un poco el chivo también”. Acto seguido, se mojó las manos y se las pasó por las axilas, ante la sorpresa de sus compañeros.

Para explicar lo que le estaba pasando, Juli Poggio comentó: “No, el calor que estoy teniendo hoy, no lo sentí nunca en mi vida en estas cocinas”. Sin darle demasiadas vueltas al asunto, tomó detergente y se higienizó en el mismo sector donde estaba preparando su plato.

“Sale un baño polaco. Mejor estar limpia, lo siento mucho, pero me agarró mucho calor”, agregó Juli Poggio, mientras desde el balcón los participantes que ya se habían salvado de la eliminación estallaban de risa al seguir la insólita escena. Las redes sociales también se hicieron eco rápidamente de la situación protagonizada por Juli Poggio, convirtiéndola en uno de los temas más comentados de la emisión de MasterChef Celebrity.