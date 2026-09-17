Julieta Prandi destapó la verdad de la pelea entre los hermanos Ortega

La reciente celebración del casamiento entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega trajo consigo una ola de especulaciones respecto a la ausencia de varias personas del entorno cercano de la pareja. Ante la repercusión de estas versiones, la conductora decidió expresarse públicamente durante la última emisión del programa Intrusos para precisar las razones del formato del festejo y el motivo por el cual no acudieron ciertos parientes.

Con malestar por los rumores de distanciamiento con los familiares de su esposo, la modelo explicó el origen de las ausencias al señalar que "se organizó con poco tiempo, vino Julieta". A su vez, remarcó la calidad del vínculo con los parientes de Ortega al afirmar que "estoy bárbara con todos, no estoy distanciada".

En relación con las publicaciones e interacciones manifestadas en el ámbito digital, Prandi cuestionó las hipótesis de conflicto y advirtió que "hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa". Siguiendo esa línea sobre las versiones que circularon, manifestó: "Si yo voy a estar respondiendo por alguien resentido o mala onda que no me quiere…".

Asimismo, abordó las dudas sobre la reacción del músico ante la inasistencia de sus allegados. La actriz sostuvo que "él no lo podía creer y se ríe porque está todo bien", agregando que "de última le preguntan a los mencionados". Para cerrar ese punto, argumentó que "había compromisos previos y había unos que podían y otros no y nosotros no nos ofendimos por eso. No voy a empañar un día tan hermoso por algo que no existe".

Sobre la planificación del casamiento y los comentarios que aludían a una supuesta crisis previa en la pareja, la conductora desmintió cualquier problema y detalló la intimidad de la iniciativa al asegurar que "no hay nada de verdad en eso, y si nos conocen un poco somos personas muy reservadas, es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación". En esa misma sintonía, precisó la lista de concurrentes, mencionando a poco de que Ana Paula Dutil revelara lo que piensa de ella, que "eran cinco amigas mías, cinco amigos de él y la familia".

Respecto a la extensión de las invitaciones hacia los distintos integrantes de la dinastía familiar, aclaró que "no invitamos a toda la familia porque son muchos, no invitamos al papá de Luciana, pero me llevo bien con ella". Sobre el contacto cotidiano que mantiene con sus cuñados, indicó que "sí, me hablo con todos, los veo y no necesito un mensaje. Tampoco es una familia que se está mensajeando todo el tiempo". Para respaldar sus dichos, citó un encuentro reciente al mencionar que "ayer vino Julieta Ortega con su hijo Benito".

Consultada por las consultas sobre su interacción en plataformas digitales y la razón por la cual no sigue a su cuñada Julieta Ortega, concluyó de manera tajante: "No me sigo con nadie y no tengo por qué explicar a quién sigo".

Por otra parte, la conductora se refirió al plano personal y a la situación de su exesposo, Claudio Contardi, manifestando su satisfacción ante el panorama legal: "Estoy doblemente feliz porque se confirmó la sentencia, así que quiero disfrutar de este momento".