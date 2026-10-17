En plena repercusión por la escandalosa separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, la modelo decidió tomar distancia de la Argentina. Tras la filtración de supuestos mensajes entre el cantante y una vestuarista, la famosa emprendió un viaje con destino a Brasil en compañía de un amigo cercano. La información fue confirmada públicamente por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales.

La novedad se conoció cuando un seguidor le preguntó al conductor de LAM si el fin de la pareja era definitivo. Ante la consulta sobre si existían más secretos detrás del distanciamiento, el comunicador respondió de forma tajante: "Se fue a Brasil con amigo". De esta manera, sumó un nuevo capítulo al conflicto mediático que atraviesa la expareja tras varios años de relación.

Por su parte, la panelista Pochi aportó detalles sobre los motivos que habrían desencadenado la crisis definitiva antes del casamiento. Según su relato, el músico mantenía conversaciones secretas con una mujer del ambiente. “Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio”, reveló la panelista.

La situación empeoró cuando la propia implicada decidió romper el silencio y enviarle las pruebas de las conversaciones a la modelo. “Pero, más allá de eso, se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”, aseguró Pochi sobre el destape del conflicto. Por el momento no trascendió la identidad del hombre que acompaña a la conductora en sus vacaciones.