Julieta Prandi, harta, reveló la oscura verdad de su separación: "Avergonzada"

A pocos días de confirmarse la ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, salieron a la luz desgarradores detalles del final de la pareja. A menos de un mes de su casamiento y tras seis años de relación, todo concluyó del peor modo tras descubrirse chats comprometedores.

En LAM, Ángel de Brito contó que la crisis límite ocurrió el último viernes mientras el cantante estaba en su estudio. Julieta Prandi habría hallado conversaciones del músico con la cantante Josefina Lynch, por lo que lo llamó por teléfono para encararlo sin dudarlo.

Durante la llamada, la conductora le preguntó "Emanuel, ¿estás viniendo a casa?" y cuando él le confirmó que sí, ella le lanzó una frase tajante: "Bueno, no vengas". Inmediatamente después cortó la comunicación, decidió bloquearlo y a los pocos días lanzó el comunicado.

Pilar Smith detalló que los mensajes descubiertos entre el músico y Josefina Lynch consistían en estar "chichoneando y tratando de encontrarse". Previamente, Emanuel Ortega le había propuesto matrimonio en tres oportunidades, la última "con pétalos en la cama y arrodillado", buscando cambiar la relación.

La periodista Pilar Smith habló con la modelo, quien confesó el duro momento personal que atraviesa. La comunicadora reveló que Julieta Prandi no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz y que repitió varias veces la frase "me siento avergonzada" por todo lo sucedido.

Según los testimonios presentados por Pilar Smith, la propia Julieta Prandi siente que tocó fondo y terminó por desilusionarse del todo. A pesar del impacto emocional, la conductora considera que está tranquila e hizo todo lo posible por salvar el vínculo con el artista.

Por su parte, amigas cercanas a la modelo afirmaron que la ven completamente deshecha debido a la forma en que se desencadenó el desenlace. Finalmente, la periodista concluyó que la protagonista se siente "triste y humillada" tras haber apostado todo al matrimonio con el cantante.