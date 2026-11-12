Julieta Prandi y Emanuel Ortega protagonizan este nuevo capítulo tras confirmar su separación definitiva a un mes de anunciar el final del vínculo amoroso. La reconocida conductora rompió el silencio tras regresar de su viaje a Brasil y brindó detalles exclusivos sobre el trámite legal que ya manejan los abogados. Siempre enfocada en su bienestar, la artista aseguró que se refugia en su familia y en sus compromisos laborales para transitar este momento con tranquilidad.

Durante su reciente aparición pública, la famosa conductora aclaró cómo maneja los aspectos formales de la ruptura y descartó cualquier tipo de disputa económica con el músico. Ante las preguntas sobre el acuerdo matrimonial, afirmó que "no hay división de nada" y calificó el proceso legal como un simple trámite administrativo rutinario. Asimismo, destacó la importancia del trabajo diario en la radio para mantenerse distraída y agradeció el constante apoyo incondicional de sus seres queridos.

Para cerrar definitivamente las especulaciones mediáticas, la protagonista del espectáculo se refirió sin filtro a las declaraciones emitidas por el entorno de su expareja. Sin vueltas, dejó una frase lapidaria al asegurar que "el tiempo acomoda todo y a todos en su lugar". Por último, puso límites estrictos al periodismo al señalar que sus críticas sobre las opiniones externas no iban dirigidas a conductores sino a personas ajenas a la pareja.