Julieta Prandi reveló los peores secretos de Juana Viale tras su pelea

Julieta Prandi respondió de manera contundente tras las duras burlas de Juana Viale sobre su matrimonio de veintisiete días con Emanuel Ortega. La modelo dejó en claro su postura ante los comentarios de la conductora y marcó límites frente a las opiniones de terceros. El conflicto mediático escaló en las últimas horas y generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo.

La modelo se refirió a la polémica luego de que la nieta de Mirtha Legrand cuestionara públicamente la rapidez de su ruptura sentimental. Julieta Prandi y Emanuel Ortega acapararon la atención de los medios tras confirmar el final de su vínculo amoroso. Frente a las cámaras, la protagonista mantuvo una postura firme y evitó entrar en polémicas innecesarias.

Las declaraciones de Juana Viale generaron un gran revuelo tras criticar el breve lapso que duró el enlace matrimonial de la pareja. La conductora se preguntó cómo era posible terminar una relación a pocos días de dar el sí. Ante esta situación, Julieta Prandi decidió romper el silencio y enfrentar los cuestionamientos de la prensa.

“Lo que pasa en una pareja lo conocen dos personas. Nadie tiene autoridad para salir a opinar sobre qué pasó y cuál era el acuerdo. Cada uno debería llamarse a silencio. No quiero aclarar nada porque está todo más que claro”, expresó Julieta Prandi al ser consultada por los cronistas en la vía pública.

La modelo también hizo referencia a las actitudes de Emanuel Ortega durante el tiempo que compartieron juntos y admitió su sorpresa ante diversos hechos. “Todo, muchas cosas me sorprendieron”, expresó la protagonista al responder de forma breve pero muy directa. De este modo, la artista dejó entrever que existen situaciones complejas que prefiere mantener en el ámbito privado.

Hacia el final de su charla con la prensa, la famosa se refirió a quienes se ríen de las situaciones difíciles que atraviesan los demás. “A todo aquel que se burla del dolor ajeno le merece mi más profunda pena. Me da pena. No encuentro autoridad para que opine de mí”, sentenció. De esta manera, Julieta Prandi cerró el tema y reafirmó su decisión de no brindar más declaraciones sobre su intimidad.