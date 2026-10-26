Julieta Prandi reveló qué hizo con las pertenencias de Emanuel Ortega tras conocer su infidelidad

La separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega suma nuevos capítulos tras el regreso de la modelo a la Argentina. En medio del escándalo por la infidelidad del músico con Josefina Lynch y el cambio de cerradura en el hogar que compartían, la conductora reveló qué sucedió exactamente con las pertenencias que su expareja dejó en la vivienda durante sus cinco años de convivencia y aseguró que él puede retirar lo que le falta cuando lo desee.

Durante una entrevista brindada al programa LAM inmediatamente después de su arribo al país, la protagonista se refirió a este tema y aclaró que no existieron conflictos graves por los objetos personales. En sus propias palabras, ella misma confirmó la situación actual al expresar que ya pasó por casa y por supuesto que cuando necesite va a pasar a buscar lo que falte y agregó que en cinco años de convivencia las cosas son de los dos ante la consulta de la prensa.

Por otro lado, trascendió que el artista no disponía de una propiedad propia tras la ruptura, por lo que inicialmente se instaló en su estudio de grabación para luego mudarse temporalmente junto a sus padres, Evangelina Salazar y Palito Ortega. Este trasfondo habitacional puso la atención sobre sus pertenencias, mientras la ruptura continúa generando repercusiones públicas debido al quiebre de los acuerdos de fidelidad y confianza que mantenían ambos famosos.

Las declaraciones de la modelo surgieron luego de admitir públicamente que se rompió el pacto fundamental de no mentirse ni ocultarse cosas durante la relación. Ante este panorama, Emanuel Ortega decidió utilizar sus redes sociales para publicar un comunicado oficial donde manifestó su dolor frente a los comentarios y solicitó el cese de las especulaciones sobre su vida privada y los motivos reales de la separación.

En su mensaje virtual, el músico se defendió de las versiones circulantes y escribió que hace esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes mientras escuchaba comentarios alejados de la realidad. Asimismo, el cantante hizo mención directa al final del noviazgo y señaló que su vínculo de pareja se terminó aunque las formas no fueron las que hubiese elegido y pidió respeto.